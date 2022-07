Sanremo 2023, due conduttori per il Festival: con Amadeus ci sarà Gianni Morandi

Sanremo 2023, ancora anticipazioni sulla prossima edizione. Ad annunciare la novità per il prossimo Festival di Sanremo è ancora una volta il conduttore più amato, quello che ha rivoluzionato il Festival, Amadeus.

E con lui, il prossimo anno, nelle 5 serate ci sarà un co-conduttore. Un nome eccellente: Gianni Morandi.

Gianni Morandi conduttore del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus

Sul palco quindi avremo per tutte le serate Gianni Morandi, che nell’edizione 2022 invece era presente come concorrente, con il brano “Apri tutte le porte”. Il cantante, che a 77 anni ha l’energia di un ragazzo, ha accolto con entusiasmo l’invito di Amadeus di “accompagnarlo” per l’intera kermesse.

Non è la prima volta che Morandi conduce il Festival più importante d’Italia: ha già condotto Sanremo nelle edizioni del 2011 e del 2012. La prima volta con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis, la seconda con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.

Le altre novità

Ricordiamo che Amadeus, sempre attraverso annunci fatti al TG1 delle 20:00, in chiusura del telegiornale, aveva annunciato altre novità. La prima era stata l’altra conduzione, stavolta solo per due serate, a fianco di Amadeus, da parte di un volto notissimo, quello di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale e influencer sarà a fianco di Amadeus e di Gianni Morandi nella prima e nell’ultima puntata del Festival.