Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana: età, carriera, figli, Instagram, marito, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani: chi è, età, carriera

Francesca Fagnani, classe 1978, è originaria di Roma ed è una nota giornalista. Ha prima conseguito un dottorato di ricerca in filologia dantesca, poi in America – come ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair – si è presentata agli uffici Rai per chiedere se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette. E’ così che Francesca ha iniziato uno stage, poi è approdata in televisione dove ha condotto Ballarò insieme a Michele Santoro. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.

Francesca Fagnani: chi è il fidanzato, figli

Francesca Fagnani è la fidanzata del noto giornalista e conduttore Enrico Mentana. I due sono legati dal 2013 e la loro storia procede a gonfie vele, nonostante siano molto riservati.

Francesca Fagnani: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @frafagni vanta oltre 9.000 followers.