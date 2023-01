Manca sempre meno all’inizio di Sanremo 2023. Il prossimo 7 febbraio partirà la nuova edizione del Festival della canzone italiana che negli ultimi anni, grazie alla conduzione di Amadeus, sta vivendo un vero e proprio momento d’oro. Ma oltre alla gara in sé c’è molta attesa per veder salire sul palco le co-conduttrici di Sanremo, tra le quali ci sarà, com’è noto, anche Chiara Ferragni, e soprattutto i super ospiti delle varie serate. Ma sapete quanto guadagneranno questi ultimi? E i conduttori (compreso Amadeus)? Ecco allora tutte le informazioni in merito.

Quanto guadagnano ospiti e conduttori a Sanremo 2023

Lo scorso anno, c’è da dire, il Festival – protagonista di un’edizione da record – ha fatturato in termini di ricavi circa 42 milioni di euro, più dei 38 incassati l’anno precedente. Il budget di spesa per l’edizione 2023 tuttavia, da quanto si apprende, sarà leggermente inferiore rispetto al passato quando si sono toccate punte anche fino a 17 milioni di euro. Ma quanto guadagneranno, a partire da Amadeus, conduttori e ospiti della 73esima edizione del Festival di Sanrem0 2023?

Amadeus (Direttore Artistico e Conduttore): circa 350.000 euro

Gianni Morandi: 300.000 euro

Chiara Ferragni (co-conduttrice prima e quinta serata): 50.000 euro

Francesca Fagnani (co-conduttrice seconda serata): 25.000 euro

Paola Egonu (co-conduttrice terza serata): 25.000 euro

Chiara Francini (co-conduttrice quarta serata): 25.000 euro

Per le co-conduttrici il budget di spesa, e dunque il cachet, è di circa 25mila euro a serata. Chiara Ferragni, che salirà sul palco dell’Ariston due volte, ha già annunciato che devolverà tuttavia in beneficienza il suo compenso.

Quanto guadagnano i cantanti a Sanremo

Per quanto riguarda invece gli artisti in gara, che quest’anno saranno ben 28, è previsto un indennizzo attorno a 48mila euro quale rimborso spesa (che potrebbe però essere rivisto al rialzo). Ricordiamo che non è previsto alcun premio in denaro per chi vincerà la kermesse considerando la vetrina e la visibilità garantite dal Festival nonché soprattutto il ritorno economico in termini di vendite discografiche (senza contare tutto il business correlato). Inoltre il vincitore avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia a Liverpool all’Eurovision Song Contest 2023.

