Roma, la simbolica corsa di Amadeus e Morandi in occasione di Sanremo 2023

“Si corre verso Sanremo” queste le parole di Gianni Morandi su Instagram a corredo di una foto che vede il celebre cantante, Amadeus e un gruppo di podisti ai Fori Imperiali. Lo scatto li immortala con il pettorale dov’è ben visibile il numero 73, proprio come l’edizione di Sanremo che i due si appresteranno a condurre assieme dal 7 all’11 febbraio prossimo. Alle spalle dei conduttori e della loro simbolica corsa, uno dei luoghi maggiormente iconici della Capitale.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: ‘Devolverò il mio compenso alla rete nazionale contro la violenza sulle donne’

‘La corsa’ di Morandi e Amadeus per Sanremo 2023

Lo spot di Sanremo 2023, in onda da pochi giorni su Rai1, mostra i due conduttori intenti a correre verso una meta. Un viaggio in lungo ed in largo per l’Italia, con tappe da Nord a Sud della Penisola. Paesi, borghi, città, monumenti, strade, sono davvero tante le meraviglie che osserveranno i due amati conduttori, con Gianni Morandi che appare sempre energico ed in forma mentre Amadeus pare risentire maggiormente della fatica e dello sforzo. Saranno otto le promo in cui verrà diviso lo spot per Sanremo 2023. Otto, dunque le tappe, previste lungo tutta la Penisola ed una di queste è proprio la Città Eterna. Un vero e proprio tour che avverrà sempre in mezzo alla gente, all’insegna dell’ironia e della complicità che caratterizza la coppia Morandi-Amadeus.

Il cachet di Chiara Ferragni devoluto contro la violenza sulle donne

Restando in tema Sanremo 2023, è arrivato proprio ieri l’annuncio dell’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni che ha scelto di destinare il suo cachet per la partecipazione al Festival all’associazione D.,I.,R.,E., che da sempre si batte contro la violenza sulle donne. In conferenza stampa a Palazzo Parigi a Milano, la comunicazione è arrivata dalla stessa Ferragni mediante un video su Instagram. La cifra percepita dalla Ferragni a seguito della partecipazione a Sanremo è assolutamente top secret.