GF VIP e C’è Posta per Te andranno in onda durante la settimana di Sanremo 2023? Cosa sappiamo

Tra Mediaset e Rai è battaglia mediatica da sempre, soprattutto nel mese di Febbraio, il mese cioè destinato ad un grande evento, quello del Festival di Sanremo. Anche quest’anno un patto di non aggressione tra le due fazioni sembra essere impossibile e, anzi, la battaglia sarà ancora più infuocata nel tentativo di accaparrarsi il maggior numero di telespettatori possibili. E proprio quest’anno, per la prima volta dai primi anni del nuovo secolo, il Biscione potrebbe tornare a fare concorrenza a Rai1 in una settimana in cui, normalmente, la competizione si mette in pausa.

Sanremo 2023, chi è la terza conduttrice? Fiorello dà un indizio

Mediaset Vs Rai: GF VIP e C’è Posta per Te in onda durante i giorni di Sanremo 2023?

Ora, stando a quanto emerge proprio in queste ultime ore, le intenzioni di Mediaset sono molto chiare: l’azienda mediatica vuole a tutti i costi fare in modo di non arrestare il ciclo continuo della propria programmazione come sempre accade da anni, e quindi continuando a proporre i proprio programmi di punta anche in prima serata, entrando così in pieno conflitto con la Rai e il tanto atteso Festival di Sanremo. La tregua di questi ultimi anni, insomma, è praticamente finita. Ricordiamo, poi, che il Festival di Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, e proprio in quei giorni ci sarà la massima tensione da entrambe le resti trasmittenti. Probabilmente l’idea circola già da qualche tempo, da dicembre forse, e proprio in quei giorni la Mediaset potrebbe schierare i suoi cavalli di battaglia migliori: Grande Fratello Vip, Le Iene e C’è Posta, con programmazioni che non slitteranno di un virgola.

Il GF Vip raddoppia per fare concorrenza a Sanremo?

Se, dunque, da una parte, l’appuntamento on il GF Vip del lunedì non era comunque in discussione, dal momento che Sanremo inizierà come ogni anno di martedì, non è ancora chiaro però se ci sarà un doppio appuntamento previsto proprio per quella settimana, con la conduzione trascinante di Alfonso Signorini che cercherò di strappare quanti più telespettatori possibili ad Amadeus. La manovra, comunque, non è nuova, e sarebbe molto simile a quella impiegata proprio nello scorso mese di dicembre per contrastare Ballando con le Stelle.