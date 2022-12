Film di Natale 2022 in tv e al cinema: cosa vedere sui canali Rai, Mediaset, Netflix e con i bambini

I giorni di festa si sa sono momenti da trascorrere in famiglia e con i più piccoli, che siano figli o nipotini. E’ anche un’occasione, magari, per chi di solito non ha molto tempo, per guardare un bel film in tv oppure al cinema. Ma cosa offrono le reti generaliste e la pay tv? Cosa, ancora, è possibile guardare sfruttando i servizi on demand di Netflix, Disney+ e PrimeVideo? E cosa infine è possibile vedere al cinema? Vediamolo insieme.

Film in tv a Natale 2022

Se il giorno della Vigilia tornerà il grande classico di Italia 1 “Una Poltrona per 2” ecco tutte le altre proposte per il giorno di Natale. Rai e Mediaset propongono un’ampia scelta con film e documentari, tra pellicole cult e commedie divertenti. Ma ampia scelta ci sarà anche sugli altri canali generalisti. Questi i programmi principali in onda la sera del 25 dicembre:

Stanotte a Milano (Documentario) – Rai 1

Natale a Castle Hart (Film) – Rai 2

Non c’è più religione (Film) -Rai 3

Il 7 e l’8 – Canale 5

Natale a Christmas Valley – 8

The Best of Aldo Giovanni e Giacomo – Nove

Il padre della sposa – La7

Tutti i programmi del 25 dicembre in onda sulla Rai

Partiamo dalla prima serata. Su Rai 1 va in onda dalle 21.25 Stanotte a Milano (Documentario). Per Rai 2 c’è Natale a Castle Hart (Film) mentre su Rai 3 la commedia Non c’è più religione. Su Rai 4 invece un film cult: L’alba del pianeta delle scimmie. E ancora: Rai Movie propone La principessa Sissi mentre su Rai Premium ci sarà Cuccioli in festa (film).

Palinsesto Mediaset a Natale

Vediamo ora i canali Mediaset. Su Canale 5 il 25 dicembre 2022 va in onda Il 7 e l’8 commedia con Ficarra e Picone. Su Italia 1 Miracolo nella 34a strada. Per il 2o ci sarà Il Signore degli Anelli – Le due torri mentre su Rete 4 spazio a Gli intoccabili. Italia 2 propone Young Sheldon in prima tv, mentre su Cine 34 la commedia Viaggi di nozze. Chiudiamo con Iris: ecco First Man, il primo uomo.

Cosa vedere a Natale su Netflix, Disney+ e Prime Video con i bambini

Se invece siete abbonati a Netflix e Disney+ (ma anche PrimeVideo) chiaramente le possibilità di scelta, specie se si vuole optare per qualcosa da vedere insieme ai bambini, saranno ulteriormente ampliate. Tra i film consigliati ovviamente i grandi classici Disney come Cenerentola e Biancaneve oppure il Grinch. Per i più grandi citiamo i cult della commedia italiana con i cinepanettoni di Boldi e De Sica, oppure LOL che torna a grande richiesta su Amazon Prime Video. Per l’offerta completa e per altri consigli vi rimandiamo alla guida pubblicata in questo articolo.

Cosa vedere al cinema il 25 dicembre

In questi giorni sono diversi i film in programmazione al cinema (l’offerta varia chiaramente da struttura a struttura). Natale potrebbe allora essere l’occasione per vedere il kolossal Avatar 2, o la nuova commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo Il Grande Giorno. Un altro consiglio è quello di vedere FabelMans di Steven Spielberg presentato come un capolavoro da non perdere. Per i più piccoli imperdibile è Il Gatto con gli stivali 2.

