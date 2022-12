Quali sono i migliori film di Natale da vedere in streaming su Netflix a dicembre 2022: il catalogo completo

Il Natale è sempre più vicino, ormai manca davvero poco e potremo festeggiare una delle ricorrenze certamente più amate ed apprezzate di sempre. E quale modo migliore di festeggiare la ricorrenza se non con un bel film? Magari in compagnia dei propri cari, per trascorrere qualche ora di relax, al caldo, dopo una bella scorpacciata. Se non avete idee, niente paura, ci pensa Netflix che, proprio in occasione delle festività, ha preparato per i suoi clienti una ricca lista di film e serie televisive a tema per facilitare l’orientamento nella scelta. Tante storie, italiane ma anche internazionali, da condividere con amici e famiglia. La piattaforma di streaming più famosa, come del resto già accaduto negli anni precedenti, dedicherà all’argomento una vera e propria sezione specifica, con tanti film natalizi tra commedie romantiche e avventure. Ma oltre ai classici, ci saranno anche delle nuove uscite.

Emily in Paris 3 su Netflix: quando esce la terza stagione, cast e anticipazioni

Le nuove uscite di Netflix per questo Natale 2022

Alcuni film di recente uscita sono già disponibili alla visione sulla piattaforma Netflix, per citare qualche esempio: L’Accademia del bene e del Male che racconta la storia di due amiche Sophie e Agatha all’interno di una scuola magica, oppure Rapiniamo il Duce, un film con tanta azione e humor, Slumberland – Nel mondo dei sogni con Jason Momoa protagonista, e ancora Il diario segreto di Noel, Il mio nome è Vendetta e molti altri. A partire da giovedì 16 dicembre, poi, sarà disponibile Bardo – La cronaca falsa di alcune verità, una pellicola che segue le vicende di un noto giornalista detective messicano che vive a Los Angeles.

I film Netflix da guardare in famiglia per Natale

Ad ogni modo, ritornando al nostre tema, ecco tutti i film disponibili per questo Natale 2022 e da vedere con tutta la famiglia: