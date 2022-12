Emily in Paris 3 su Netflix: quando esce la terza stagione, cast e anticipazioni

Emily in Paris è una serie televisiva creata da Darren Star e distribuita sulla piattaforma Netflix. A partire dal 10 gennaio 2022 la serie tv è stata rinnovata per una terza ed era stata annunciata anche una quarta stagione. Ora è in arrivo la 3 stagione che prenderà il via il 21 dicembre, sempre su Netflix.

L’arrivo della nuova stagione

L’arrivo della nuova stagione, la numero 3, era stato annunciato a gennaio 2022 dalla protagonista Lily Collins, l’interprete di Emily Cooper, sul suo profilo Instagram. Le riprese di questo nuovo capitolo della serie erano iniziate a giugno scorso e anche Netflix aveva rilanciato la serie a settembre scorso con una serie di scatti sul set.

Ora bisognerà vedere cosa ci riserva questo nuovo appuntamento con la serie, rispolverando come è andata la precedente. Emily in Paris 2 era terminato con Sylvie che lascia il suo posto di lavoro e fonda una sua attività, seguita da Luc e Julien. Incerto invece il futuro di Emily che era rimasta sospesa tra la scelta di chiedere un ruolo più di rilievo nella Savoir per poi tornare a Chicago o accettare la proposta di Sylvie e restare a Parigi. C’è poi anche Alfie il ragazzo inglese del quale Emily s’è invaghita. Se vuole continuare a frequentarlo Parigi è più comoda di Chicago.

La trama

Tutto parte da qui, ma quale saranno gli sviluppi in questo terzo appuntamento con la serie? Sulla trama vige il massimo riserbo. Non si sa cosa accadrà nelle nuove puntate. Qualche anticipazione arriva dal creatore della serie, Darren Star che ha annunciato che i protagonisti della serie lasceranno temporaneamente Parigi per conoscere alcune zone della Francia. Inoltre sembra proprio che in questa stagione Emily sarà chiamata a prendere grandi decisioni. Ma, a questo punto non resta che seguire la serie per vedere cosa c’è in serbo per la protagonista e gli altri componenti del cast.