Catalogo Netflix dicembre 2022: serie tv e film, le prossime uscite

Novità in arrivo per gli abbonati Netflix con tanti nuovi contenuti da poter rivedere e rivedere on demand. Dicembre è poi un mese particolare considerando che le festività natalizie porteranno verosimilmente ad un aumento della fruizione avendo gli utenti, generalmente, più tempo a disposizione. Ma quali sono le novità in arrivo? Cosa e soprattutto quando verrà aggiornato il catalogo?

Serie Tv da vedere a dicembre su Netflix

Ecco allora tutti i titoli che verranno aggiunti nei prossimi giorni. Si parte il 2 dicembre con L’estate in cui imparammo a volare S2 e Hot Skull. Qualche giorno più tardi, il 7, arriva Odio il Natale e Too Hot to Handle S4. Quindi Dragon Age: Absolution (9/12), Gudetama: un nuovo viaggio (13/12), Sonic Prime (15/12), Summer Job, Cook at all Costs, Julestorm – La tempesta di Natale, the Recruit (16 dicembre). E ancora: Emily in paris S3 e Alice in borderland S2 a ridosso di Natale.

Film da vedere a dicembre

Dopodiché ecco tutta una serie di film da vedere il prossimo mese. Tra questi menzioniamo ad esempio Scrooge – Canto di Natale (2 dicembre) o, per i più piccoli, il piccolo Yeti, in arrivo il giorno successivo. Poi Pinocchio di Guillermo del Toro (9/12), Knives Out 2 (23/12) e Matilda The Musical il giorno di Natale. Ma queste sono solo alcune delle proposte di Netflix per il mese di dicembre. Per sapere tutto quello che verrà aggiunto al catalogo – anche eventuali variazioni di date – visitate l’apposita sezione “novità su Netflix” sul sito ufficiale.