Disney Plus, serie tv e film in uscita a ottobre 2022: ecco quando e le novità. Il calendario

Si annuncia un ottobre 2022 pieni di novità su Disney Plus. Sono varie le stagioni che fanno ritorno con un nuovo capitolo della serie e tra gli altri: Boris 4, ma anche The Walking Ded 11 e Tale of Jadi 1 oltre a Licantropus e una nuova serie di corti firmata Star Wars.

Il ritorno di Boris

Si torna a parla in modo satirico della vita dietro le quinte nel cinema e nella televisione italiana. La quarta stagione di Boris racconterà le vicende di una storica troupe che torna sul set dovendo fare i conti con una realtà televisiva ormai cambiata. La troupe dovrà fare i conti con i nuovi metodi di comunicazione, i social, ma anche con gli influencer e le varie piattaforme streaming.

La nuova serie: Licatropus (Werewolf by Night)

La vicenda è ambientata in una cittadina dell’Arizona che dovrà fare i conti con un giovane uomo, Jake ma anche un esperimento che mettere a rischio l’intera cittadinanza. E Jake intende proteggere i suoi concittadini ma non sa che deve proteggerli da se stesso…

Il ritorno di The Walking Dead

Una lotta per futuro che continua in battaglie di singoli e di gruppo. Ognuno impegnato in una lotta per la sopravvivenza dovendo far pronte a situazioni di pericolo continue. I protagonisti combattono per garantirsi un futuro ma si ritroveranno a fare i conti con la popolazione degli erranti e con alcuni morti che continuano a vivere

Candy. Morte in Texas

È la prima stagione delle vicende di Candy Mongomery una casalinga che pensa di aver portato avanti i suoi impegni come andava fatto: figli, matrimonio, casa. Ma a un certo punto la necessità di libertà e di spazio trasgressivo la inducono a compiere scelte che potranno essere estremamente pericolose.

Rosaline

Con Rosaline si “rispolvera” la tragedia di Romeo e Giulietta ma in chiave comica. Sarà Rosaline, cugina di Giulietta, la protagonista della vicenda ma anche una delle donne innamorate di Romeo. Ed è per salvaguardare la sua storia d’amore che Rosaline farà di tutto per mandare a gambe all’aria l’amroe tra Romeo e Giuletta.

Cambio di Direzione 2

Marvyn è deciso a dimostrare che è sempre l’ottimo allenatore di pallacanestro che è sempre stato. L’allenatore ha l’idea di far trasmettere la sua squadra su ESPIN e lo fa pensando di arruolare tra le file del suo team una nuova giocatrice: Ava, giovane ma capricciosa promessa del beach volley allontanata dalla sua squadra. Tanti gli imprevisti che si verificheranno e ai quali Maryn dovrà fare fronte.

Les Amateurs 1

I due protagonisti, Vincent e Alban, restano invischiati in una serie di crimini, cospirazioni e corruzioni quando Vincent risponde a un telefono che squilla sul luogo di un incidente stradale. Una serie di intrighi in un action movie francese.

Disney Plus non dimentica neanche che il mese di ottobre è il Black History Month e offre, quindi, al suo pubblico una serie di film ad hoc: Agli occhi del mondo, e vari documentari Soul of nation: the murder of Malcom X e Soul of nazion: Screem Queens Rising.

Ma ottobre è pur sempre il mese di Holloween e anche quest’anno torna Hallowstream con film come: Honcus Porcus e Muppets Hauted Hauted Mansion e Nightmare Before Christamas Disney Plus, Buffy l’Ammazzavampiri e The Rocky Horror Picture Show, fino agli horror da brivido come The Night House.