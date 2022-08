Disney Plus Basic: come funziona e quanto costa il nuovo abbonamento con pubblicità

The Walt Disney Company introdurrà un nuovo tipo di abbonamento supportato dalla pubblicità. Il suo nome sarà Disney + Basic. Ecco tutti i dettagli sulla sottoscrizione che sarà offerta al fianco di quella tradizionale.

Leggi anche: Disney Plus agosto 2022: quali sono le serie tv e i film aggiunti al catalogo

Un nuovo abbonamento: ecco di cosa si tratta

Sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2022 negli Stati Uniti. Al momento non sono stati resi noti sulla data di disponibilità in altri paesi, per i quali bisognerà attendere il 2023. Il prezzo sarà di 7,99 dollari la mese. Si tratta dello stesso prezzo richiesto attualmente per l’accesso al catalogo senza pubblicità. L’abbonamento attuale però aumenterà a 10,99 dollari al mese (109,99 dollari all’anno).

Aumenta il costo di Disney Plus

Aumenta così il prezzo dell’abbonamento “economico”. Ci saranno inoltre opzioni legate alle sottoscrizioni di tipo Bundle che includeranno altre piattaforme come Hulu e ESPN+. In questo caso, l’esborso varierà da 9,99 dollari mensili con pubblicità a 19,99 dollari mensili senza pubblicità. Per Disney+ Basic non sarà prevista, almeno inizialmente, la possibilità di scegliere un pagamento annuale ma solo mensile. Chi è abbonato a Disney Plus si troverà a pagare la stessa cifra versata oggi, dovendo però obbligatoriamente fare i conti con le inserzioni pubblicitarie.