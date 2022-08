Disney Plus agosto 2022: quali sono le serie tv e i film aggiunti al catalogo

Agosto, tempo di vacanze per molti. Il che significa più tempo libero da dedicare alle nostre serie tv preferite. Ma quali sono le novità di agosto del catalogo di Disney+? Ecco dunque l’elenco con le nuove uscite che gli abbonati troveranno aggiunte al proprio catalogo.

Serie Tv Disney+ agosto

Partiamo dalla serie tv. Molti appassionati già da qualche settimana stanno seguendo le vicende di “Only Murder in the building” giunta alla seconda stagione e con un nuovo episodio ogni martedì. Ma agosto sarà anche il mese di Malcom (3 agosto) e di I am Groot (10 agosto), miniserie con protagonista il rametto della Marvel. Dopodiché toccherà a She-Hulk Attorney at law e infine Andor, ambientata nell’universo di Star Wars.

Calendario nuove uscite

Ricapitolando ecco dunque le date da segnare in agenda per tutti gli abbonati Disney Plus:

Malcom – 3 agosto

I am Groot – 10 agosto

She-Hulk Attorney at law – 17 agosto

Andor – 31 agosto

Nuovi film

Passiamo ai film. Il 5 agosto arriva Prey, della saga di Predator, disponibile anch’essa per intero nel catalogo Disney+. Quindi, sempre il 5 agosto, spazio a Lego Star Wars Summer Vacation, che porta gli amati personaggi a mattoncini nel mondo Star Wars.

La vera storia di Buzz in uscita ad agosto su Disney Plus

Ma l’appuntamento più atteso è senza dubbio quello per Lightyear – La Vera storia di Buzz che racconterà l’origine di Buzz il personaggio iconico, nonché protagonista, dell’universo Toy Story con cui sono cresciute intere generazioni. In questo caso lo streaming sarà disponibile da domani, 3 agosto.