Our Time, la nuova serie basata sui Goonies presto disponibile su Disney+: trama, cast e anticipazioni

Our Time, la nuova serie basata sul classico I Goonies, verrà proposta in esclusiva da Disney+. Tantissimi i fan in delirio che non vedevano l’ora di vivere questo momento. Da anni infatti si pensava a un sequel del film del 1985 ma ogni volta c’è stato un problema diverso. Ora, Gali Berman, la produttrice di Our Time, ha rilevato i dettagli della trama! Finalmente è ufficiale.

Our Time sequel de I Goonies

Sembrava che questo momento non sarebbe mai potuto arrivare. Il sequel dei Groonies, un sogno che diventa realtà. A causa di alcuni problemi con il cast originale, il produttore Spielberg e altre vicissitudini, il tutto è stato rimandato di continuo. Ma ora, Gali Berman, ha reso noti alcuni particolari su quella che sarà la trama.

La serie sarà ambientata in una piccola cittadini americana, ci saranno alcuni remake e flashback che porteranno a rivivere le emozioni passate. La narrazione sarà sicuramente da una prospettiva diversa ma sempre in linea con lo stile e l’atmosfera dell’originale.

Le dichiarazioni della produttrice

“Questa è una collaborazione tra me, la Amblin e Lauren Shuler Donner. Quando ero alla Paramount, c’erano questi ragazzi che giravano questo film su “I predatori dell’arca perduta”, un remake scena-per-scena. Ottennero un po’ di richiamo mediatico all’epoca, e lo studio fu molto arrabbiato per questo.

Pensai che fosse stata un’idea straordinaria la loro, e così mi è rimasta in testa. Come puoi prendere un’idea del genere e trasformarla in una serie TV? … Aveva bisogno di uno sceneggiatore eccezionale e di grandi partner, quindi abbiamo portato questa idea alla Amblin e quei ragazzi l’hanno adorata.

Sarah Watson è la nostra creatrice. La serie racconterà la storia di una città e di una famiglia secondo lo stile del “Friday Night Lights”, al cui interno racconteranno la storia di un remake di “I Goonies” inquadratura per inquadratura. Abbiamo dovuto rivolgerci alla Warner Bros., a Toby Emmerich e chiederci se potessimo averne i diritti [per “I Goonies”]. Ci hanno risposto di sì, ovviamente, grazie a Mr. Spielberg e ai Donner. E ora la stiamo facendo per Disney Plus”.