Novità Disney+, Spiderman e Venom in arrivo nell’universo Marvel da questo mese

Fantastiche novità in arrivo nel mese di giugno 2022 su Disney+, la piattaforma amata da grandi e piccini. In particolare le novità di questo mese riguardano l’universo Marvel e saranno quindi incluse nell’abbonamento Disney plus senza costi aggiuntivi. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Le novità di giugno su Disney Plus

Nel mese di giugno si ampliano i contenuti Marvel disponibili su Disney Plus, e non solo con le serie tv (originariamente prodotte da Netflix) come Daredavil, Jessica Jones e Punisher. Sono in arrivo da questo venerdì, 17 giugno, anche due amatissimi film. Il primo è Spider-Man: Un nuovo universo, un lungometraggio animato che vede come protagonista l’uomo ragno eroe e idolo dei bambini. Mentre la seconda novità è Venom, il primo dei due film con protagonista Tom Hardy.

Spider-Man: Un nuovo universo – trama

Morso da un ragno radioattivo in metropolitana, l’adolescente Miles Morales sviluppa improvvisamente poteri misteriosi. Quando incontra Peter Parker, si rende presto conto che altri condividono i suoi stessi talenti.

Venom – trama

Il giornalista Eddie Brock ottiene poteri sovrumani dopo essersi fuso con un essere alieno. Insieme, sono conosciuti come Venom e questo nuovo essere cerca di controllare le pericolose capacità, che Eddie trova così inebrianti.

L’accordo tra Marvel e Sony su Disney+

Grazie all’accordo stretto tra Marvel e Sony tutti i film dei nostri supereroi preferiti saranno presto disponibili su Disney+, anche se giungeranno su questa piattaforma solo dopo la loro uscita al cinema e dopo essere stati concessi ad altre piattaforme. Quindi, dopo aver incassato il massimo dei profitti in termini economici e di visualizzazioni. Disney plus sarà quindi il “capolinea” per tutti i film della Marvel Studios.

Stessa storia anche per molti altri film Marvel prodotti da Sony, come tutti la saga di Spider-Man (quello interpretato da Tom Holland), così come il secondo capitolo di Venom – la Furia di Carnage, o ancora Morbius, uscito nelle sale cinematografiche proprio nel 2022.