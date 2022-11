A che ora esce Mercoledì su Netflix? Trama, cast, trailer, quanti episodi sono

Il giorno tanto atteso dai fan è arrivato perché oggi uscirà su Netflix, piattaforma in streaming, la nuova serie dark mistery di Tim Burton. E cioè Mercoledì, che è interamente dedicata al personaggio della famiglia Addams. L’attesa, quindi, è finita perché a partire dalle 9 di questa mattina la serie tv sarà disponibile in streaming. E lo sarà in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, quindi anche in Italia.

Di cosa parla la serie tv Netflix Mercoledì

Mercoledì ripercorre, tra gialli e misteri, la vita di Mercoledì Addams, studentessa presso la Nevermore Academy. Un liceo come gli altri, tra rivalità e gelosie, ma lei ha un potere e riuscirà a sventare una serie di omicidi. E dovrà fare anche i conti con il passato e un mistero che ha come protagonisti i suoi genitori. Si tratta, quindi, di un nuovo teen drama, che è super atteso dai fan. E che oggi a partire dalle 9 sarà disponibile su Netflix.

Cast e quanti episodi sono

Sarà la diciannovenne Jenna Ortega a interpretare Mercoledì Addams nella sere tv Netflix di Tim Burton. Ortega è conosciuta per avere prestato il volto alla giovane Jane in Jane The Virgin, oltre ad essere apparsa nel ruolo di Harley in Stuck in the Middle di Disney Channel. Recentemente l’abbiamo vista nel ruolo di Ellie Alves, la sorella minore di Delilah Alves, nella seconda stagione di YOU. Quali altri attori comprenderà il cast di Mercoledì serie tv? Dopo l’annuncio di Jenna Ortega, risale ai primi mesi di agosto 2021 la notizia che anche il vincitore del SAG Award Luis Guzman (Traffic, Carlito’s Way, Narcos) è stato scritturato nel progetto Netflix per interpretare l’eccentrico Gomez Addams, patriarca della famiglia Addams nonché padre di Mercoledì. Nel cast: Riki Lindhome (dottoressa Valerie Kinbott), Jamie McShane (sceriffo Donovan Galpin), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Moosa Mostafa (Eugene Otinger), Emma Myers (Enid Sinclair), Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka), Joy Sunday (Bianca Barclay), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Gwendoline Christie (Larissa Weems), Victor Dorobantu (Cosa), Issac Ordonez (Pugsley Addams), George Burcea (Lurch), Tommie Earl Jenkins (sindaco Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (vice-sceriffo Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan), Johnna Dias Watson (Divina), e Murray McArthur (Fabian). Confermata la presenza di Christina Ricci nella serie Mercoledì.

Saranno otto gli episodi della serie tv. E saranno tutti disponibili dalle 9 di questa mattina.