Mercoledì su Netflix: quando esce la serie in Italia, cast, trailer ed episodi

Arriva su Netflix “Mercoledì”, la serie tv ispirata alle avventure della Famiglia Addams. Il live-action, con la regia di Tim Burton e l’interpretazione di Jenna Ortega, Luiz Guzmán (Gomez Addams) e Caterina Zeta Jones (Morticia Addams), sarà visibile su Netflix a partire dal 23 novembre.

Mercoledì arriva su Netflix

La serie tv è il progetto live-action sulla Famiglia Addams ideato dal regista Tim Burton è approdato su Netflix. Al suo debutto nel mondo della serialità televisiva, l’autore statunitense è tra le menti che realizzeranno la nuova serie incentrata su Mercoledì, la primogenita de La Famiglia Addams. Burton sarebbe coinvolto non soltanto in qualità di produttore esecutivo, ma anche di regista di tutti gli episodi della serie.

Alfred Gough e Miles Millar, il duo che ha portato in televisione Smallville, sono a capo della squadra degli sceneggiatori della potenziale serie, di cui sono anche gli showrunner e i produttori esecutivi al fianco di Tim Burton. Il debutto della serie è atteso per mercoledì 23 novembre su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo.

Di cosa parlerà la serie tv?

La trama è ambientata giorni nostri e verte sul personaggio di Mercoledì Addams. La serie è raccontata dal punto di vista della primogenita di casa, che illustrerà il mondo contemporaneo visto dai suoi occhi. Si tratta di una sorta di serie sequel rispetto alle precedenti iterazioni della saga. Descritta come una storia di formazione dai risvolti comici, Mercoledì è una serie in otto episodi appartenente al genere del mistero, contraddistinta da elementi paranormali e investigativi che segue gli anni di Mercoledì Addams da studente presso la peculiare Nevermore Academy.

Oltre ai suoi tentativi di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima, Mercoledì sarà alle prese con le nuove e intricate relazioni con il resto dello strano e diversificato corpo studentesco.

Il cast

Sarà la diciannovenne Jenna Ortega a interpretare Mercoledì Addams nella sere tv Netflix di Tim Burton. Ortega è conosciuta per avere prestato il volto alla giovane Jane in Jane The Virgin, oltre ad essere apparsa nel ruolo di Harley in Stuck in the Middle di Disney Channel. Recentemente l’abbiamo vista nel ruolo di Ellie Alves, la sorella minore di Delilah Alves, nella seconda stagione di YOU.

Quali altri attori comprenderà il cast di Mercoledì serie tv? Dopo l’annuncio di Jenna Ortega, risale ai primi mesi di agosto 2021 la notizia che anche il vincitore del SAG Award Luis Guzman (Traffic, Carlito’s Way, Narcos) è stato scritturato nel progetto Netflix per interpretare l’eccentrico Gomez Addams, patriarca della famiglia Addams nonché padre di Mercoledì. In passato, a vestire i panni dell’iconico personaggio furono Raul Julia nella versione per il grande schermo degli anni ’90, John Astin nello show televisivo e Tim Curry nel film del 1998. Chi vestirà invece i panni della tenebrosa e sensuale Moriticia?

Confermato il ritorno di Christina Ricci

Dopo averla conosciuta per la prima volta in tv a metà degli anni Sessanta col volto dell’iconica Carolyn Jones, l’elegante signora Addams diventa Anjelica Huston nei film del regista Barry Sonnenfeld dei primi anni Novanta. A distanza di trent’anni, il testimone dell’affascinante Morticia tocca adesso all’ipnotica Catherine Zeta-Jones (Prodigal Son, Ocean’s Twelve).

Completano il cast Riki Lindhome (dottoressa Valerie Kinbott), Jamie McShane (sceriffo Donovan Galpin), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Moosa Mostafa (Eugene Otinger), Emma Myers (Enid Sinclair), Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka), Joy Sunday (Bianca Barclay), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Gwendoline Christie (Larissa Weems), Victor Dorobantu (Cosa), Issac Ordonez (Pugsley Addams), George Burcea (Lurch), Tommie Earl Jenkins (sindaco Walker), Iman Marson (Lucas Walker), William Houston (Joseph Crackstone), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (vice-sceriffo Santiago), Oliver Watson (Kent), Calum Ross (Rowan), Johnna Dias Watson (Divina), e Murray McArthur (Fabian). Confermata la presenza di Christina Ricci nella serie Mercoledì. L’iconica interprete di Mercoledì Addams apparirà nella serie live-action nel ruolo di Marilyn Thornhill.

Gli episodi della prima stagione

La prima stagione della serie conta otto episodi. A finanziare la lavorazione del potenziale spin-off è la divisione televisiva della Metro Goldyn-Mayer, lo studio che detiene i diritti sulla proprietà intellettuale de La Famiglia Addams. Ideata dal fumettista americano Charles Addams, la Famiglia Addams ha esordito nel 1938. Dal successo di questo terrificante clan scaturirono due serie televisive con attori in carne ed ossa, la prima nel 1964 e la seconda nel 1998.