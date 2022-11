Concorso carabinieri: ‘Sei troppo grassa’, 32enne fa ricorso al Tar

L’avevano esclusa dal concorso previsto per l’inserimento di 2.000 allievi carabinieri in in ferma quadriennale perché ritenuta ”troppo grassa” durante le prove psicofisiche. Tuttavia, a quanto pare, la valutazione dei parametri previsti era errata, e dunque, a seguito di un ricorso al Tar, è stata infine assunta. La giovane protagonista è una ragazza palermitana di 32 anni, originaria della Tunisia. Il tutto perché la sua massa corporea – indice di massa corporeo (Imc) – inizialmente era risultato oltre il limite consentito. Ma poi, le nuove verifiche disposte nel corso del giudizio di primo grado hanno appurato una verità diversa: la candidata è risultata essere più alta rispetto alle valutazioni precedenti, e di conseguenza i parametri, comparati all’altezza effettiva, sono rientrati nei limiti previsti regolarmente dal bando di concorso.

Concorso Carabinieri: chi può partecipare e come, ecco tutte le informazioni

La sentenza del Tar e l’ammissione all’Arma dei Carabinieri

“La conferma dell’erroneità della citata misurazione – così si legge nella sentenza del Tar della Regione Lazio – si evince dagli stessi atti matricolari depositati dall’interessata (e non contestati dall’amministrazione), dai quali emerge che l’altezza dell’odierna appellata, che come dalla medesima riferito è stata nuovamente misurata all’atto del reclutamento, è risultata pari a 172 centimetri” (e non 170, come rilevato dalla commissione, ndr). In base a tali constatazioni, pertanto, i giudici del Tar hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Raimonda Riolo e il Consiglio di Stato ha confermato la decisione: hanno respinto così l’appello del Ministero della Difesa e disposto la riammissione della candidata, la quale successivamente è stata assunta – finalmente – nell’Arma dei Carabinieri.