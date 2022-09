Concorso Esercito Italiano 2022, il bando: ecco come candidarsi

Concorso per entrare nell’esercito, nuovo bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra le opportunità di questo periodo per entrare nelle forze armate c’è anche l’avviso per l’arruolamento di sessanta (60) VFP 4 nelle Forze Speciali dell’esercito. Si tratta di particolari figure che vanno ad affiancare il personale di truppa in servizio nello svolgimento delle attività sia addestrative che operative. Vediamo i requisiti e come presentare domanda.

I requisiti e il bando

Intanto precisiamo che il concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di operatore basico per le operazioni speciali (OBOS). Il 10% dei posti disponibili, è opportuno sottolineare, spetta ai Diplomati delle scuole militari, ai figli dei militari deceduti in servizio, nonché agli assistiti:

Dell’Opera Nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera nell’Esercito

Dell’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani della Marina Militare

Dell’Opera Nazionale figli degli aviatori

Dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri.

Per conoscere tutti i particolari del bando il testo completo lo potete trovare a questo link.

Come presentare domanda

Qualora interessati è necessario inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Considerando che il bando è stato formalizzato il 13 settembre, la scadenza fissata è quella del 13 ottobre 2022.