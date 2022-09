Concorso OSS, assunzioni a tempo indeterminato: come candidarsi, ecco il bando

Indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 10 unità di personale da individuare nella figura professionale degli OSS, gli operatori socio-sanitari. Ecco tutti i dettagli sul bando.

Al via il concorso per gli OSS

Al via il concorso per gli OSS. Potranno accedere tutti coloro che possiedono un diploma di qualifica e un attestato della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario, che sia riconosciuto dalla regione in cui si terrà questo concorso. La categoria professionale nella quale saranno individuati i candidati vincitori è la B3. Tre posti sui 10 disponibili saranno riservati ai volontari delle FF. AA.

I requisiti

I candidati devono avere i seguenti requisiti generali:

la maggiore età, purché non si superino i limiti per il collocamento a riposo

la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartenga all’Unione Europea.

I candidati devono godere dei diritti politici e civili e non devono aver subito condanne non compatibili con il lavoro in Pubblica Amministrazione.

Non devono essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego in Pubblica amministrazione

devono essere fisicamente idonei all’impiego richiesto

Si richiede una patente di guida della categoria B.

Tutti i candidati di sesso maschile nati fino al 1985 devono essere in regola con gli obblighi di leva.

Concorso OSS: ecco tutti i dettagli

Il bando è stato indetto dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Sassuolo della provincia di Modena, in Emilia Romagna. Le prove saranno due: una scritta e una orale. L’Amministrazione potrà riservarsi la facoltà di predisporre anche una prova preselettiva nel caso in cui ci fossero più di 40 iscritti.

Tra le materie oggetto delle prove, consultabili sul bando, ci sono gli elementi di assistenza e cura delle persone affette da demenza e la conoscenza delle principali tipologie d’utenza e delle più frequenti patologie fisiche, psichiche e sociali.

Come fare domanda

La domanda potrà essere presentata online accedendo alla sezione dei concorsi pubblici dal sito dell’Unione tramite le proprie credenziali SPID. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del 10 ottobre 2022. Per tutte le altre informazioni, vi consigliamo di leggere il bando.