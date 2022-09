Concorso Ragioneria di Stato, si assumono 54 persone a tempo indeterminato: ecco come fare, i requisiti

In arrivo nuovi concorsi per assunzioni nella Ragioneria di Stato. Il decreto Pnrr2 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere 54 risorse a tempo indeterminato entro il 2023. Ecco tutte le informazioni.

Assunzioni con decreto Pnrr2

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. decreto PNRR2) introduce importanti novità per i concorsi pubblici e le assunzioni nella PA. Autorizza nuove assunzioni nel Mef per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In particolare si potranno reclutare nel biennio 2022-2023 54 unità di personale. Le nuove risorse saranno inserite mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Una parte delle risorse, invece, sarà impiegata per le attività di valutazione preliminare dei progetti legati al PNRR presentati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei fondi stanziati per la stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, interessate a svilupparli secondo la formula del partenariato pubblico privato, e per la costituzione del comitato di coordinamento delle attività valutative.

Per reclutare le risorse da assumere si procederà allo scorrimento di graduatorie già in essere e all’indizione di nuovi concorsi per lavorare nella Ragioneria di Stato. I nuovi bandi di concorso Mef saranno indetti senza il previo espletamento delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

Le figure richieste

Le assunzioni nella Ragioneria di Stato autorizzate riguardano le seguenti figure: 4 unità di Area III, posizione economica F1, da impiegare per la valutazione dei progetti PNRR; 50 unità di Area III, posizione economica F1, per rafforzare le articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Dove vedere i bandi

I bandi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi ed Esami. Gli avvisi di selezione saranno consultabili anche sulla pagina Concorsi del portale web del Ministero dell’economia e delle finanze.