Concorso ENAC, cercasi 18 ispettori del traffico aereo: come candidarsi

L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha indetto un concorso per assumere a tempo indeterminato 18 ispettori per il traffico aereo, da impiegare nella sede centrale di Roma.

La domanda va presentata entro il 21 settembre e i 18 posti sono suddivisi in 9 da impiegare nel settore dei servizi del traffico aereo, 3 nel settore dei servizi delle comunicazioni e della navigazione e sorveglianza, 2 nel settore dei servizi meteorologia aeronautica, 4 nel settore della progettazione delle strutture dello spazio aereo.

Requisiti generici per partecipare

– La cittadinanza italiana

– Non essere dispensati dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati per aver conseguito l’impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né di essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;

– non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

– posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

– idoneità fisica all’impiego;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– possesso del diploma di scuola media superiore.

Requisiti specifici per accedere al concorso

Nel settore del traffico aereo è necessaria la licenza di controllore rilasciata dall’autorità di uno stato membro UE, che non sia stata revocata e non sia sospesa, un’ esperienza minima di 5 anni in qualità di controllore del traffico aereo, conseguita negli ultimi 10 anni.

Nel settore della Comunicazione, Navigazione e sorveglianza è necessaria esperienza complessiva minima di 10 anni nel settore CNS, conseguita per almeno cinque anni di attività negli ultimi 10.

Nella Meteorologia e Aeronautica occorre un’esperienza complessiva minima di 10 anni nel settore della meteorologia aeronautica, conseguita per almeno cinque anni di attività negli ultimi 10.

Nella progettazione di strutture aeree e dello spazio occorre un’esperienza minima di 5 anni nel settore della progettazione delle procedure di volo e/o dello spazio aereo.

I candidati saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli e due prove d’esame, una scritta ed una orale, vertenti sulle materie indicate nel bando allegato a fine articolo.

La domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso per ispettori traffico aereo indetto dall’ENAC deve essere presentata entro il 21 Settembre 2022 tramite procedura telematica, accedendo alla compilazione del form online mediante SPID.

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

• copia di un documento di identità;

• copia della ricevuta di pagamento di € 10,00;

• copia della licenza di controllore del traffico aereo per i candidati al settore del controllo del traffico aereo e/o copia della documentazione attestante l’esperienza professionale minima richiesta per la partecipazione nel settore per il quale il candidato concorre.

Si specifica che per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo PEC a lui intestato. Coloro che ne sono sprovvisti sono invitati a leggere il nostro articolo per ottenerlo in soli 30 minuti.