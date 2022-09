Bando PNRR, cercasi 300 giovani ricercatori: come candidarsi

E’ stato indetto pochi giorni fa il bando previsto dal PNRR per 300 giovani ricercatori da chiamare in Italia. Ecco i dettagli.

Dal Pnrr i fondi per la ricerca

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è diviso in sei missioni, e per ognuna di queste è stata stanziata una parte dei fondi ricevuti dall’Unione Europea. All’interno di questo ambito, il 5 settembre il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato un Bando per Giovani Ricercatori, per i quali sono stati stanziati proprio alcuni dei fondi previsti dal PNRR.

L’avviso Young Researchers è inserito nella Missione 4, intitolata “Istruzione e Ricerca” e più precisamente nella Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”. Per questo bando, rivolto ai giovani ricercatori, sono stati stanziati 220 milioni di euro, sui 600 complessivi stanziati per questo obiettivo.

L’avviso per “Young Researchers”

Entro il quarto trimestre di quest’anno, come specifica pmi.it, saranno messe a disposizione 300 borse di ricerca. I 220 milioni di euro saranno così ripartiti: i primi 100 serviranno a finanziare i progetti di cento giovani ricercatori. Questi saranno scelti tra i vincitori degli Starting Grants dell’ERC, lo European Research Council. I progetti dovranno essere avviati nelle università italiane, o anche negli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale o negli enti pubblici di ricerca.

Altri 60 milioni di euro saranno destinati ai progetti di 200 ricercatori, tra quelli che hanno vinto i bandi MSCA. I restanti 60 milioni di euro finanzieranno i progetti di 400 ricercatori, tra quelli che hanno partecipato a bandi relativi alle Azioni MSCA e hanno ricevuto un Seal of Excellence o Sigillo d’Eccellenza.

I progetti vincitori degli Starting Grants potranno ottenere finanziamenti di massimo 1 milione di euro ciascuno. I 200 ricercatori della seconda categoria, invece, avranno diritto a massimo 300mila euro per il loro progetto e i 400 della terza categoria potranno ottenere massimo 150mila euro.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online e obbligatoriamente in inglese, sulla piattaforma del Governo GEA – Gestione iniziative e progetti di ricerca. I candidati della prima categoria potranno presentare domanda dal 22 settembre, mentre quelli della seconda e della terza possono già compilarla e inviarla dal 5 settembre. La scadenza è fissata all’11 ottobre.