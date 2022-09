Concorso Centro per l’impiego 2022, ecco il bando: 249 assunzioni a tempo indeterminato

Con l’arrivo del mese di settembre riparte anche la ‘stagione’ dei concorsi pubblici. In merito il ventaglio di possibilità aperto ai candidati è davvero ampio, infatti, sono numerosi i concorsi già pubblicati e quelli che invece lo saranno a breve.

Leggi anche: Concorso Agenzia delle Dogane, pubblicato il bando: si cercano 970 persone, come fare domanda, i requisiti

Nuovo concorso al Centro per l’impiego

Se ti piacesse lavorare all’interno di un centro per l’impiego, questa potrebbe essere l’occasione che fa al caso tuo. È stato infatti indetto un nuovo concorso anche al centro dell’impiego, il quale prevede l’asssuzione di 249 unità di personale presso le strutture della regione Lazio. Il concorso è aperto anche ai diplomati.

Posizione ricercata e contratto

La posizione ricercata è quella di assistente di mercato e servizi per il lavoro, mentre il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Ma chi può inoltrare la domanda di partecipazione? Per l’accesso al concorso, come anticipato, è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e cioè, il diploma di maturità.

Le prove

Gli step da superare per l’ottenimento del posto sono così composti: una prova selettiva scritta, una prova orale e una valutazione dei titoli in proprio possesso. Per quel che riguarda la prova scritta, durerà un’ora e sarà caratterizzata da 40 domande a risposta multipla.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e in particolare: elementi di diritto amministrativo, elementi di normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e e di politiche a sostegno dell’occupazione, gestione dei servizi per l’impiego, elementi di politica del lavoro ed economia.

Domanda e scadenza del bando

Per inoltrare la richiesta di partecipazione è necessario accedere al servizio online InPA attraverso credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza del bando è invece fissata per il prossimo 30 settembre.