Concorsi pubblici, si cercano 7000 persone: ecco dove, tutti i bandi in scadenza a settembre 2022

Settembre è il mese giusto per partecipare a concorsi pubblici che prevedono 7mila assunzioni nella pubblica amministrazione.

Si tratta di selezioni che prevedono l’assunzione di diverse figure professionali. A poter accedere sono sia candidati diplomati sia laureati, ma ce ne sono anche alcuni che sono per chi ha solo la licenza media.

Le assunzioni sono previste con contratto sia determinato sia indeterminato in enti locali, regioni, comuni, università e ministeri.

Quali sono i Concorsi pubblici in scadenza:

A seguire indichiamo quali sono i concorsi pubblici più interessanti in scadenza a settembre e a ottobre:

– Concorso all’Agenzia delle Entrate – Recluta 900 assistenti tecnici con selezione pubblica e si rivolge a diplomati – siano essi geometri, periti industriali ecc -. Il contratto previsto è a tempo indeterminato. La domanda di ammissione va presentata entro il 23 settembre prossimo.

– Concorsi Rai – Sono stati banditi due concorsi per impiegati e assistenti di redazione che sono rivolti a diplomati. Il contratto previsto è di apprendistato professionalizzante per una copertura totale di 35 posti. La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 23 settembre prossimo.

– Concorso all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli che prevede due bandi rivolti a diplomati e laureati per ricoprire vari profili professionali. I posti messi a disposizione sono 980 e i vincitori delle selezioni pubbliche verranno assunti con contratto a tempo indeterminato in Comuni e Regioni. I posti disponibili si trovano in varie Regioni italiane: Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto. Le domande devono essere fatte pervenire entro il 29 settembre prossimo.

– Torino Concorsi – Prevede l’assunzione di 125 posti candidati nei ruoli di istruttori tecnici e responsabili amministrativi attraverso 4 selezioni pubbliche rivolte a diplomati e laureati. Le candidature devono essere inviate entro il 23 settembre prossimo.

– Regione Lazio – L’ente regionale assume 40 assistenti nell’area tecnica operatori del servizio NUE 112, addetti cioè alla ricezione di telefonate di soccorso del servizio di emergenza. Color che supereranno le selezioni saranno chiamati a seguire un corso di formazione in base al quale verrà poi redatta una graduatoria per l’assunzione. Le domande devono essere inviate entro il 30 settembre.

– Concorso Azienda Zero Padova – È rivolto ad Assistenti amministrativi da inserire non solo a Padova ma anche in altre Aziende Ulss in Veneto. I posti di lavoro a disposizione sono 151. La candidatura potrà avvenire entro il 30° giorno dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

– Bando Servizio Civile – rivolto a 2613 volontari da impiegare presso il Servizio civile digitale. È rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età che potranno candidarsi a uno dei 268 progetti previsti sul territorio nazionale. La candidatura deve essere inviata entro il 30 settembre.

– Concorso Regione Lazio – È rivolto a diplomati e laureati per coprire 544 posti di lavoro per potenziare Centri per l’impiego e politiche attive del lavoro. Il contratto è a tempo indeterminato. È possibile candidarsi entro il 30 settembre.

– Concorso AGCM – L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha indetto concorso per funzionari con formazione giuridica per coprire 12 posti di lavoro. La domanda deve essere presentata entro il 29 settembre.

– Concorso Corte dei Conti – Per il reclutamento di 94 unità nella qualifica di personale amministrativo da destinare a uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti . Le candidature per l’assunzione a tempo indeterminato devono essere effettuate entro il 20 settembre prossimo.

– Università di Palermo – Sono disponibili 105 posti di lavoro in varie aree. I titoli di studio richiesti sono il diploma di licenza media, il diploma, la laurea in base al profilo professionale. Le domande devono essere inviate entro il 29 settembre.

– Concorso per operai stradali – È un bando indetto dalla Provincia autonoma di Trento per 30 operai stradali. Il titolo di studio è la licenza media e le candidature devono pervenire entro il 16 settembre.

– Autorità regolazione trasporti Torino – Sono 3 i concorsi pubblici per 11 assunzioni in aree giuridiche ed economiche per accedere ai quali occorre candidarsi entro il 12 settembre prossimo. Si tratta di contratti a tempo determinato.

– Emilia Romagna centri per l’impiego – Presso l’Agenzia regionale per il lavoro in Emilia Romagna è previsto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 19 persone. Si selezionano specialisti in politiche del lavoro. Il termine ultimo entro il quale candidarsi è il 20 settembre.

– Amministrativi all’Università di Perugia – Si tratta di un concorso rivolto a diplomati da assumere nel ruolo di amministrativi, Si selezionano 14 candidati per personale di Categoria C e C1 per contratto a tempo indeterminato. La domanda per candidarsi deve essere presetnata entro il 29 settembre prossimo.

– Messina social City – la società assume 1790 persone per ricoprire vari profili professionali con contratto a tempo determinato. La domanda deve essere presentata entro il 7 settembre.

– Concorsi Covip per la copertura di 12 posti di lavoro a tempo determinato tra funzionari e impiegati. La candidatura deve essere presentata entro il 16 settembre prossimo.

– Agenti di Polizia a Brescia – Il Comune di Brescia indice un concorso per ricoprire 17 posti da agente di Polizia. I candidati prescelti verranno assunti con contratto di formazione lavoro a tempo determinato che potrà diventare indeterminato nel caso di superamento del periodo di formazione. La domanda deve essere presentata entro il 26 settembre.

– Concorso Tar – per reclutare 53 referendari di Tribunale amministrativo regionale. Per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al 13 settembre prossimo.

– Tecnici al Comune di Milano – È previsto un concorso per assumere 13 unità, in qualità di tecnici meccanici e termotecnico e istruttori di servizi tecnici elettrotecnico, È possibile candiarsi entro il 9 settembre.

– Operai a Firenze– Pubblicato un bando di concorso per la copertura di 15 posti di lavoro nel Comune di Firenze. La domanda di ammissione scade il 29 settembre prossimo.

– Geometri al Comune di Milano – Si tratta di un concorso per 20 geometri a tempo indeterminato . Le domande devono essere presentate entro il 9 settembre prossimo.

– Art Torino – L’autorità di Regolazione dei Trasporti di Torino ha indetto 3 concorsi pubblici per assumere 11 unità in varie aree sia giuridica che economica. La domanda deve essere presentata entro il 12 settembre prossimo.

– Concorso Comune di Napoli – Nuovo concorso del Comune di Napoli per 1394 assunzioni di diplomati e laureati a tempo indeterminato e determinato. Tra i ruoli ci sono: istruttori tecnici, contabili, amministrativi, maestri, assistenti sociali, informatici, agenti di Polizia, esperti di economia e finanza, legali, istruttori comunicazione, cultura e promozione del territorio. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il giorno 8 settembre.

– Concorso Ministero della Difesa – È stato pubblicato il bando di concorso 2022 per il reclutamento di 15 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa. Sarà possibile candidarsi dal giorno 1 settembre 2022 al giorno 1 ottobre 2022.

– AVEPA Concorsi – L’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di Padova ha indetto due concorsi per specialisti tecnici agroforestali ed economici, finalizzati alla copertura di complessivi 10 posti di lavoro in varie città della regione. Sono previsti inserimenti mediante contratti a tempo indeterminato e pieno. Sarà possibile inviare la candidatura entro il termine del 16 settembre prossimo.

– Oss in Emilia Romagna – Posti di lavoro nel settore socio-assistenziale in Emilia Romagna, grazie al concorso per OSS della Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Valloni Marecchia, con sede a Rimini. La selezione pubblica, dunque, prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 24 Operatori Socio Sanitari in categoria B/B3. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade in data 19 settembre 2022.

– Ministero della Salute ha bandito un concorso per funzionari informatici esperti in materie sanitarie per le esigenze degli uffici centrali del dicastero, con sede a Roma. Si selezionano 7 laureati da inquadrare nella terza area funzionale. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato e pieno. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 12 settembre 2022.

– Calabria, Asp Cosenza– L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, in Calabria, ha indetto il concorso 2022 finalizzato all’assunzione di 35 assistenti amministrativi. In particolare la selezione pubblica prevede la copertura a tempo indeterminato e pieno di 35 posti di lavoro – Cat. C. Il titolo di studio richiesto è il diploma. La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

– Polizia municipale Comune di Scandicci – La selezione è rivolta a diplomati e non serve esperienza. Il concorso per agenti di Polizia municipale è stato indetto dal Comune di Scandicci, situato in provincia di Firenze, congiuntamente ad altri comuni. La selezione è finalizzata ad assumere 14 diplomati – categoria C – posizione economica C1, mediante contratto a tempo determinato di formazione e lavoro. Per candidarsi c’è tempo fino al 22 settembre 2022.

– Amministrativi al Comune di Pioltello -Nuove opportunità di lavoro in Lombardia grazie al concorso del Comune di Pioltello, in provincia di Milano, per istruttori amministrativi contabili. Si prevede l’inserimento di 15 diplomatiIl termine ultimo per l’invio delle candidature è il 15 settembre 2022.

