Concorsi pubblici, quali sono i bandi in scadenza a settembre 2022: le date e come fare domanda

Dall’Agenzia delle Entrate fino alla Corte dei Conti. Sono davvero tantissimi i bandi di concorso in scadenza a settembre: ancora pochi giorni, quindi, per inviare la domanda. E, poi, per prepararsi e sperare di ottenere un posto tanto ambito. Le opportunità non mancano, sono state indette diverse selezioni per le nuove assunzioni e chi pensa di non avere più tempo non deve disperare: c’è ancora modo per candidarsi.

Bando di concorso Inail: come e fino a quando inviare domanda

L’Inail, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, ha indetto ben due concorso. Ed è alla ricerca di medici e infermieri professionali per coprire 170 posti di lavoro. I vincitori verranno assunti a tempo determinato, ma le domande potranno essere inviate fino al 6 settembre in via telematica sul portale dell’Inail.

Concorso Agenzia delle Entrate

E ancora. L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso per assumere ben 900 assistenti tecnici, tra diplomati, geometri, periti. Il contratto sarà a tempo indeterminato, ma sarà possibile inviare la domanda entro il 23 settembre.

Concorso Agenzia delle Dogane

Non solo Agenzia delle Entrate. Anche l‘Agenzia delle Dogane ha pubblicato due nuovi bandi per reclutare 980 persone da assumere presso le strutture centrali e regionali. La domanda, in questo caso, si potrà inviare fino al 29 settembre. Il candidato dovrà:

cliccare sul seguente link per accedere alla Piattaforma Concorsi Smart ;

; accedere alla Piattaforma tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Poi compilare la scheda e inviare la domanda.

Concorso per lavorare in Rai

La Rai, invece, è alla ricerca di 35 giovani under 30, tra impiegati e assistenti di redazione. Possono partecipare alle selezioni tutti i cittadini italiani, dell’Ue e di Paesi non appartenenti all’Ue purché soggiornino in Italia. È necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, diploma di scuola media superiore, patente di guida categoria B. Le domande si potranno inoltrare fino al 23 settembre.

Concorso Ministero della Difesa

A settembre è in scadenza anche il bando di concorso per lavorare nel Ministero della Difesa come dirigente. Si cercano, infatti, 15 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato. O meglio, 13 amministrativi e 2 tecnici. Sarà possibile candidarsi e inviare la domanda a partire da oggi e fino al 1° ottobre.

Assunzioni Regione Lazio

Sono ben 584 le persone che la Regione Lazio è pronta ad assumere. Sì, perché la Regione ha indetto ben tre bandi, tutti con data di scadenza il 30 settembre: si cercano operatori NUE, assistenti mercato e servizi per il lavoro ed esperti mercato e servizi per il lavoro da inserire nei Centri per l’Impiego del territorio.

