Bando di concorso per lavorare nelle biblioteche comunali: 1700 euro di stipendio, come fare domanda

Il Concorso Bibliotecario 2022 apre nuove possibilità di lavoro. Lo stipendio sarà di 1.700 euro. Vediamo i requisiti richiesti e le informazioni per poter inviare la domanda di partecipazione.

Leggi anche: Concorso Agenzia delle Entrate, si cercano 900 assistenti tecnici: come candidarsi, quali sono i requisiti

I requisiti per la partecipazione al concorso

Per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti al momento della scadenza del bando:

maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

Leggi anche: Nuove assunzioni in Regione Lazio: 249 posti disponibili, basta il diploma. Ecco come candidarsi

Concorso bibliotecario 2022: prove d’esame e bandi attivi

Le prove d’esame che i candidati devono affrontare per lavorare nelle biblioteche sono le seguenti. Ci sarà una prova scritta che consiste in domande a risposta chiusa multipla oppure nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto o più quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma.

Ci sarà anche una prova orale, un colloquio che può avere per oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta oltre all’accertamento delle conoscenze pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese. Prevista anche una fase di valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Per ora i bandi attivi sono quelli del Comune di Arsizio, della Provincia di Como, e del Comune di Moncalieri.