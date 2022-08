Concorso Inail per medici e infermieri: requisiti, domanda e data di scadenza

Assunzione di medici e infermieri. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’assunzione di 170 figure professionali da destinare a varie sedi dell’Inail per gli infortuni e malattie sul lavoro.

Si tratta di assunzioni che avverranno per titoli e colloqui di 97 medici dirigenti di primo livello e 75 infermieri professionali con un contratto a tempo determinato della durata di 3 anni.

Leggi anche: Assunzioni ATAC, cercasi autisti per trasporto pubblico: come candidarsi

Come fare domanda

Si tratta del potenziamento delle risorse umane così come previsto dal decreto Sostegni-ter. Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono compilare e inoltrare la domanda per via telematica attraverso il portale Inail.Può utilizzare solo l’applicazione informatica raggiungibile dal portale Inail. L’accesso è consentito solo tramite credenziali digitali (Spid, Cie o Cns). Le domande devono essere presentate entro le 17 del 6 settembre prossimo

Quali requisiti occorrono

Per quanto riguarda i requisiti richiesti occorre consultare i relativi bandi pubblicati dall’Inail. Seppure sussistono alcuni requisiti imprescindibili, il possesso della laurea per i medici e del titolo di infermiere professionale per gli infermieri.

Tutti i documenti presentati verranno valutati, siano essi titoli accademici, di studio e professionali. Particolare attenzione sarà riservata a coloro che hanno già prestato servizio presso l’Inail.

A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio prima della prova orale di selezione. Si tratta di un colloquio finalizzato alla verifica delle idoneità alle funzioni da svolgere presso l’Inail. La prova si riterrà superata con un punteggio minimo di 24/40.

La data di convocazione alla prova orale comunicata su casella di posta elettronica certificata. Al temine della procedura verrà stilata una graduatoria degli idonei e i vincitori saranno assunti in servizio.