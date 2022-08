Assunzioni ATAC, cercasi autisti per trasporto pubblico: come candidarsi

Si cercano nuovi autisti da inserire all’ATAC. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi un annuncio di lavoro riguardante la possibilità di diventare conducenti dell’azienda municipalizzata del Comune di Roma. Per la presentazione delle candidature c’è tempo fino a settembre.

Offerte di lavoro Atac

La procedura e l’iter dell’eventuale assunzione seguirà degli step. Soltanto chi arriverà alla fine del percorso selettivo potrà essere inserito presso l’azienda. L’annuncio è gestito dall’Agenzia per il lavoro Generazione Vincente e punta a rendere effettivo l’avvio del rapporto di lavoro in somministrazione entro il 30 settembre 2022. La posizione ricercata è quella professionale di “operatore di esercizio par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri con orario di lavoro 39h settimanali”.

Come funziona la selezione

Come detto la selezione avverrà attraverso alcune fasi di valutazione. Per accedere a quella successiva si dovrà essere ritenuti idonei a quella precedente. Si parte dallo screening delle candidature dove verranno valutate le domande con contestuale accertamento del possesso dei requisiti minimi obbligatori richiesti.

Colloquio

Dopodiché, in caso di esito positivo, di dovranno sostenere i colloqui psicoattitudinali: i candidati sosterranno pertanto un colloquio svolto dai Responsabili alla Selezione della società Generazione Vincente S.p.A.

Visita medica

E ancora. Superato il colloquio i candidati saranno convocati alla visita medica (costi a carico dei candidati) secondo le insindacabili esigenze di servizio di ATAC SpA; nell’annuncio viene specificato che il superamento della visita di idoneità alla mansione non costituirà di per sé titolo per l’assunzione in servizio, la quale resterà inoltre e comunque subordinata alle insindacabili esigenze organizzative e produttive.

Il contratto di lavoro

L’assunzione è prevista con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed inquadramento nella figura professionale “di operatore di esercizio par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri con orario di lavoro 39h settimanali” come detto.

Saranno applicate le norme di legge nonché della disciplina economica e normativa prevista dal CCNL Autoferrotranvieri e dal CCNL Agenzie per il Lavoro con esclusione del trattamento aziendale (ATAC SpA) ERA1 per l’intero periodo del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Gli eventuali assunti saranno assegnati a strutture/siti aziendali individuati da ATAC S.p.A. in base a proprie esigenze organizzative e produttive tra le sedi dislocate nel Comune di Roma Capitale.

Come presentare domanda

L’iscrizione alla selezione può avvenire esclusivamente mediante la compilazione di tutti i campi del form on line disponibile sul sito lavoro.generazionevincente.it seguendo le indicazioni riportate. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino a fine settembre.

Requisiti

Per l’ammissione alla selezione per Operatore di Esercizio (autisti) dovranno essere mantenuti fino all’eventuale effettivo inserimento in Generazione Vincente S.p.A. una serie di requisiti. L’accertamento del mancato possesso di tali requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione stessa: