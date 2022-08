‘Cercasi dormiglioni professionisti’: azienda di materassi offre lavoro ‘da sogno’

Pagati per farsi delle ore di sonno in completa tranquillità. C’è chi mette la sveglia per lavora, e c’è chi, invece, deve mettersi sotto le lenzuola per guadagnare. No, non si tratta di uno scherzo. La paga, poi, secondo alcuni media locali, sarebbe anche abbastanza ”profumata” e cospicua, sebbene la cifra per il momento rimanga top secret.

Un’offerta di lavoro da ”sogno”

È questa l’ultima offerta di lavoro – da sogni si potrebbe dire – pubblicata da una azienda di New York: la Casper, leader nel commercio di materassi, che proprio in questi giorni sta cercando qualcuno che letteralmente dorma sul lavoro.

Un profilo preciso quello ricercato dall’azienda in questione: ”dormiglioni professionisti”, definito dall’annuncio ufficiale “Caspers sleeper”. Il suo compito, durante il duro lavoro, sarà quello di dormire “nei nostri negozi e in ambienti inaspettati nel mondo”, seguendo e traducendo l’annuncio pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda.

Lavoro anche da svegli, ma poca roba..

Sfortunatamente, precisa la CNN, ci sarà del lavoro da fare anche quando i dipendenti saranno svegli. Vale a dire, dovranno creare contenuti da condividere sui social media condividendo la loro esperienza come “dormiglioni professionisti” e far riecheggiare la loro esperienza tramite dei feedback. Niente di particolarmente faticoso, ad ogni modo.

Chiunque fosse interessato, dai 18 anni in su, può inviare la propria candidatura compilando il form online entro l’11 agosto.

Il candidato ideale e i requisiti

Il candidato ideale, si legge ancora nell’offerta di lavoro, dovrebbe avere una “capacità di dormire eccezionale”, un “desiderio di dormire il più possibile” e, naturalmente, la “capacità di dormire nonostante qualsiasi cosa”. Frasi criptiche, che non fanno altro che aumentare la particolarità, oltre che l’originalità dell’impiego.

Oltre ad essere pagati per dormire, i candidati selezionati apprezzeranno la possibilità di indossare il pigiama per lavorare, i prodotti Casper gratuiti limitati e la flessibilità di un orario part-time. Mica male come impiego per ”arrotondare” no?