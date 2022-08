Atac, non solo disagi: autista trova borsa piena di contanti e la riconsegna alla proprietaria.

Atac, Roma. ”Una piccola distrazione può capitare a tutti” – recita l’ultimo comunicato Atac – certo, indipendentemente dal carico che si sta trasportando. Ma la distrazione difficilmente è amica della fortuna. Tuttavia, in questa vicenda, il caso e la buona volontà di un uomo hanno avuto la meglio sulla cattiva sorte di una ”povera” passeggera di un tram Atac.

L’autista Atac che non ha ceduto alla tentazione

Una signora aveva dimentica la sua borsa piena di soldi a bordo del 19 ed è stata davvero molto fortunata ad incontrare un autista ”eroe” che ha immediatamente contraddetto il vecchio proverbio popolare secondo cui l’occasione renderebbe l’uomo ladro. Sì, perché occasione migliore di questa non poteva capitare: una borsa piena di contanti all’interno di un tram: c’erano tutte le condizioni perché quella borsa sparisse nel nulla e la signora rimanesse a bocca asciutta.

Il ritrovamento sul tram 19

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 4 agosto, quando il tranviere Fabio S. era alla guida della linea 19 e, giunto al capolinea di Piazza Risorgimento, si è accorto di una borsa da donna lasciata incustodita sul sedile con dentro vari oggetti personali: cellulare, portafoglio con carte di credito e almeno 650 euro in contanti.

Rintracciata la proprietaria

Come da disposizioni e da protocollo, l’autista non si è fatto solleticare l’appetito: ha allertato la Sala Operativa Atac e le Forze dell’Ordine perché rintracciassero la proprietaria, così da procedere con la riconsegna d’urgenza. La signora, una badante di origine peruviana, in poco tempo è quindi rientrata in possesso della sua preziosa borsa e ha ringraziato commossa l’autista. L’Atac ha trovato un piccolo riscatto a fronte, comunque, dei continui disagi che continua a sottoporre ai cittadini nella loro quotidianità.