Roma, cupido viaggia con Atac: ragazza si innamora perdutamente in metro. ”Aiutatemi a trovarlo”

Avete presente i colpi di fulmine? Ecco, la protagonista di questa storia, sicuramente, ci farà sognare. E, molto probabilmente, potremo anche rivederci nelle cose che ha voluto condividere poche ore fa su Facebook. “Cercasi ragazzo sconosciuto”, questo il nome del suo annuncio. Questa la speranza di poter trovare quel ragazzo che in metro l’ha fatta innamorare perdutamente.

La storia

Almeno una volta, sarà capitato a tutti. Avete presento quando salite in metro, state ascoltando la vostra playlist preferita e, all’improvviso, incrociate lo sguardo con ‘quella’ persona. Ecco, in quel momento è finita. Inizia il film. Quei secondi di ‘puro amore‘ che rimangono impressi nella mente per giorni, settimane e a volte mesi. Quei secondi che iniziano a farci sognare su come sarebbe andata se solo avessimo avuto il coraggio di chiedere il nome alla nostra ‘anima gemella’.

Ecco, questa ragazza non vuole arrendersi. Non vuole che quelle sensazioni, quegli sguardi, non abbiano un seguito. O almeno, vuole provarci. Da qui l’idea di fare un fare un post su Facebook. Come racconta, i due si sono incontrati l’8 Luglio tra le 18:00 e le 18:45 nella metro A, linea Battistini Termini.

“Mentre io scendevo le scale per scendere in metro (Battistini) lui fumava una sigaretta poggiato al cancello della stessa. Ci siamo ritrovati poi, seduti di fronte l’uno all’altra.Lui indossava una divisa da lavoro color blu scuro, scarpe antinfortunistica forse nere/blu. Carnagione scura, capelli neri, occhi marroni. Nessun altro segno in evidenza. Io indossavo una magliettina bianca, una gonna di jeans, ai piedi stivali color cuoio. Capelli mossi ramati/biondi. Occhiali da vista color rosa.

Il curioso annuncio della ragazza

Per l’occasione, ha creato un profilo Facebook fittizio “Battistini-Termini”, e ha postato il suo annuncio nel gruppo “Sei di viale Marconi se…”. A distanza di 7 giorni dal ‘famoso incontro’ la ragazza non riesce proprio a toglierselo dalla testa..