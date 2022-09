Concorso INPS 2022, si assumono più di 60 persone: posti disponibili e come fare domanda

Tra i vari concorsi pubblicati in questo periodo c’è anche quello dell’INPS che punta a selezionare oltre 60 persone da inserire in azienda. L’annuncio è stato pubblicato pochi giorni fa e per partecipare c’è tempo fino al 18 settembre. Vediamo tutti i dettagli.

Concorso tempo indeterminato INPS per 69 unità

Il contratto offerto è a tempo indeterminato full-time. In tutto sono ricercate ai fini della selezione 69 unità. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 20.00 del prossimo 18 settembre 2022. La sede del lavoro è a Roma ad eccezione di quelle contraddistinte in tabella dal codice SCC8, per le quali è indicata una specifica sede di lavoro.

Quali sono le posizioni ricercate dal bando

L’offerta di lavoro riguarda posizioni quali Assistente di direzione, Addetto Compliance e Gestione Rischi, Responsabile gare e appalti, Specialista business controller e molte altre. L’elenco completo è disponibile al seguente link e ad ogni categoria corrisponde il livello di inquadramento.

Requisiti

Ogni posizione lavorativa prevede dei requisiti specifici a partire dal titolo di studio. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che vale la pena menzionare. Per poter partecipare al bando servirà infatti:

Non aver subito, nel caso di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo determinato con INPS Servizi, Italia Previdenza Sispi – Spa o con un ente pubblico, procedimenti disciplinari conclusisi con il licenziamento per giusta causa;

Non avere rapporti di coniugio, di parentela e/o di affinità, entro il secondo grado compreso, con gli Amministratori o i componenti dell’organo di controllo di INPS Servizi S.p.A.;

Non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ossia non intrattenere con INPS Servizi S.p.A. e con l’INPS relazioni economiche tali da condizionarne l’autonomia

Come fare domanda

Detto della scadenza la partecipazione al concorso INPS avviene esclusivamente in via telematica. Pertanto si dovrà essere in possesso di un’identità digitale (SPID o CNS) unitamente alla carta d’identità elettronica per poter accedere al portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza. Dopodiché si dovrà utilizzare la specifica applicazione collegandosi al link: https://servizi2.inps.it/servizi/selezioneinpsservizihq. E’ possibile candidarsi per una sola posizione.

Bando INPS 69 lavoratori

Il bando con tutti i dettagli, modalità di selezione, attribuzione dei punteggi, eventuali clausole di esclusione, ecc., è disponibile cliccando qui.

