Concorso Vigili Urbani 2022, disponibili 500 posti: come candidarsi

Nuovo concorso per vigili urbani. La capitale ha bisogno di nuovi agenti per la sicurezza di Roma. Le assunzioni partiranno già da settembre 2022. L’Amministrazione romana ha deciso di aumentare il numero di risorse nel corpo della Polizia Municipale. Le nuove unità dovranno gestire sia i centri urbani che quelli periferici della città di Roma.

500 posti da vigile urbano

Per questo mese di settembre è atteso un nuovo bando che mira all’assunzione di 500 vigili urbani che saranno reclutati entro il 2025. Infatti, una simile cifra andrà ad anticipare quella di 1500 unità totali previste. Come annunciato da Massimo Lulli, presidente dell’Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali.

Quali sono i requisiti

I requisiti sono i seguenti:

cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea

essere maggiorenni

avere la patente di guida B

diploma di maturità

requisiti psico-fisici richiesti

porto d’armi

funzione uditiva normale

requisiti utili per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, non ci si deve ritrovare in una condizione di invalidità civile e si deve aver svolto la leva obbligatoria. Ricordiamo che questo obbligo è rivolto ai candidati di sesso maschile nati entro il dicembre dell’anno 1985. Non può fare domanda chi è stato licenziato, destituito o dichiarato decaduto in precedenza presso una pubblica amministrazione. Inoltre, non si deve essere soggetti a condanne a pena detentiva per delitti non colposi. Non ci si deve ritrovare in una situazione di prevenzione.

Al momento il bando non è ancora attivo e non è stato pubblicato, quindi le modalità di iscrizione sono ancora un mistero.