Mondadori, cercasi stagisti e dipendenti: proposte di lavoro aperte e come candidarsi

Lavorare con i libri è certamente il sogno di tantissime persone, ragazze e ragazzi inclusi, soprattutto se l’offerta di lavoro proviene direttamente da una delle case editrici più importanti del Paese. Questo sogno, ora, Mondadori potrebbe realizzarlo grazie a queste interessanti offerte che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione.

Le offerte di lavoro imperdibili di Mondadori

Mondadori, dunque, pensa a nuovi talenti da inquadrare nella sua squadra, ma vuole offrire anche stimolanti occasioni di formazione per i giovani che si trovano alla loro prima esperienza in questo settore. Ecco cosa ha in riserbo per questo mese di settembre, continuate a leggere per scoprirlo!

Addetti alla Vendita Bookshop Biennale Venezia

La prima offerta di lavoro è per gli Addetti alla Vendita Bookshop Biennale Venezia. Il lavoro è a tempo determinato e part-time. Il contratto arriva fino a dicembre 2022, dopodiché scadrà. Un’offerta, ad ogni modo, davvero eccitante, perché si lavorerà presso la città di Venezia e, per questo motivo, è richiesto, tra i requisiti, il domicilio o la residenza presso la stessa. I candidati devono essere laureati in materie artistiche o culturali ed essere profondamente appassionati di arte e design.

I requisiti per partecipare

Necessaria, tra le altre cose, è la conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua straniera da abbinare nel curriculum. Bisogna avere, inoltre, una buona conoscenza dei sistemi di cassa e di pagamento col Pos, ma anche sapere come si apre e chiude una cassa.

Inoltre, è necessario saper gestire i registri contabili e tutta l’attività corollaria. Per quanto riguarda le qualità personali: si cercano candidati disponibili, flessibili, in grado di adattarsi e che sanno aiutare il cliente accompagnandolo nella sua scelta libresca. Soggetti, insomma, dotati di organizzazione, ascolto, spirito di collaborazione e di comunicazione.

Trade marketing specialist: l’annuncio

Il secondo profilo richiesto è quello di Trade marketing specialist il quale lavorerà a tempo pieno presso Segrate. La sede sarà raggiungibile tranquillamente tramite trasporti pubblici, ma anche attraverso il servizio della navetta aziendale. Per questo profilo è richiesta un’esperienza dai 3 ai 5 anni nel settore del marketing, vendite editoriali, trade marketing o retail. Bisogna essere propensi all’analisi numerica, ma anche conoscere il pacchetto office. A questo si aggiunge una spiccata dote creativa e la capacità di lavorare in squadra.

L’offerta di stage, tutte le informazioni

Terminiamo, infine, le informazioni con delle occasioni rivolte soprattutto ai giovani, e lo facciamo parlando dello stage a loro dedicato. Stiamo parlando dello Stage Amministrazione Fornitori a tempo pieno e presso Milano. Per candidarsi a questa offerta, bisogna essere in possesso di un diploma o di una laurea triennale in discipline economiche o finanziare. Davvero un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi è del settore.

I requisiti richiesti

Poi, in aggiunta, bisogna conoscere l’inglese e un po’ di pacchetti digital, come ad esempio la gestione di Gmail, Google Drive ed il pacchetto Office. Inoltre, è fondamentale avere conoscenze in fatto di contabilità e partita doppia. Stessa cosa vale per la fiscalità italiana e internazionale, anche questo requisito importante. Come qualità, il gruppo cerca persone flessibili, critiche, intraprendenti, precise, molto attente al dettaglio e riservate.

Come candidarsi alle proposte di Mondadori?

Candidarsi è davvero molto semplice oltre che necessario per chi non voglia lasciarsi sfuggire queste occasioni. Tutto quello che bisogna fare è andare sul sito ufficiale e cliccare sulla pagina relativa all’avviso. Una volta trovato, basterà leggere la scheda informativa relativa allo stesso e poi, convinti di ciò, cliccare su “Invia candidatura ora”. Infine, non sappiamo come si proseguirà successivamente.