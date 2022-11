Natale a tutti i costi, il film con Christian De Sica su Netflix: quando esce, cast e trailer

Il nuovo cinepanettone con protagonista Christian De Sica è pronto a sbarcare su Netflix! Il film che include nel cast anche Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica è stato scritto e diretto da Giovanni Bagnetti e descrive la separazione di una famiglia perfetta avvenuta dopo 25 anni.

La trama di Natale a tutti i costi

A seguito della separazione i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il nido e la provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, finalmente, soli. Nel giro di pochi mesi, i ragazzi circoscrivono i rapporti con i loro genitori a qualche breve chiamata, non si presentano ai funerali dei parenti e come ‘ciliegina sulla torta’ non passeranno il Natale insieme alla loro famiglia. I genitori Carlo ed Anna a questo punto, pur di riavere i loro figli, decidono di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da un’anziana zia. Il piano dei genitori inizialmente sembra funzionare ma quali conseguenze avrà la bugia di Carlo ed Anna?

Cast, data di uscita e trailer

Nel cast oltre a Christian De Sica troveremo anche Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Iaia Forte, Fioretta Mari, Francesco Marioni e Alessandro Betti. Prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film, in associazione con Sony Pictures International Production in collaborazione con RTI, Natale a tutti i costi uscirà in esclusiva su Netflix il prossimo 19 dicembre. Di seguito il trailer di Natale a tutti i costi.