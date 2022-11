Odio il Natale su Netflix: data di uscita, trama, cast e trailer del film

Odio il Natale è una nuova commedia targata Netflix. Un simpatico film tutto italiano che va controtendenza, perché tutti amano il Natale fatta eccezione per Gianna che ancora una volta si accinge a festeggiare senza avere un compagno al suo fianco. L’uscita sulla piattaforma streaming è previsto per il prossimo 7 dicembre.

Trama

Gianna è un’infermiera, ha amici e una vita che tutto sommato la soddisfa, se non fosse per il fatto che non ha ancora una famiglia sua. E si sa… il Natale è una festa per famiglie. Allora l’infermiera escogita un piano per evitare domande, per non essere additata sempre come quella single. Intende dire una bugia ai suoi familiari e cioè dirà che ha un fidanzato e lo presenterà proprio il giorno di Natale. Il problema è che un fidanzato non ce l’ha… Riuscirà a trovarlo in tempi brevissimi?

Cast

Si tratterà di sei episodi con protagonista Pilar Fogliati nella parte di Gianna, affiancata da Beatrice Arnera nelle vesti di Titti, Cecilia Bertozzi in Caterina, Fiorenza Pieri in Margherita, Massimo Rino nei panni di Piero e tanti altri ancora. La serie si annuncia con una serie di colpi di scena e imprevisti con i quali la protagonista dovrà cercare di fare i conti per portare a termine il suo piano.