1899 ed Elite 6, ecco quando escono le serie su Netflix: data e orari

Le offerte e il catalogo targato Netflix si ampliano sempre di più, con nuove offerte e proposte, sempre clamorose, sempre coinvolgenti. Ovviamente, i cavalli di battaglia sono rappresentati dalle serie televisive interessantissime da scoprire o riscoprire. Proprio questa settimana arrivano due grandi titoli, il primo totalmente inedito, il secondo, invece, a grande richiesta dopo le passate stagioni. Di cosa parliamo? Di 1899 e la nuova e attesissima stagione di Elite! Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla questione.

Netflix, ecco 2 serie da non perdere questa settimana

Settimana di novità, perché Netflix ha deciso di sfornare per voi due nuove uscite da inserire tra i lanci del suo innovativo catalogo. Si prevede, infatti, l’aggiunta di due serie tv che non potrete assolutamente perdere: in primis abbiamo 1899 – un thriller psicologico dai creatori di Dark – e l’attesissima nuova stagione di Elite, la serie di matrice spagnola che ha saputo stregare tutto il mondo. Ma andiamo con ordine.

1899: trama e trailer

Stiamo parlando certamente di una delle serie più attese di Netflix, che proprio questa settimana sarà disponibile sulla nota piattaforma streaming: il titolo è di per sé molto emblematico, 1899, ed è sostanzialmente un thriller psicologico scritto e realizzato dai creatori del più famoso Dark. Trattasi di una produzione che si sviluppa lungo un arco di 8 puntate, che raccontano una storia corale, con grandi misteri, riflessioni sulla psicologia umana, mondi paralleli e sogni. Ecco il trailer:

La sesta stagione di Elite

Ed eccoci alla seconda buona nuova: il grande ritorno, in pompa magna, su Netflix della sesta stagione di Elite, attesissimo da tutto il suo pubblico di sempre. Nei nuovi episodi i protagonisti dovranno far fronte alla morte di Samuel e un nuovo anno scolastico. Conflitti, tensioni e temi quali razzismo, sessimo, violenza domestica, omofobia e problematiche giovanili non finiranno nemmeno in questo nuovo appuntamento. Ecco il trailer ufficiale: