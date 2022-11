The Crown 5, da oggi su Netflix: a che ora esce, cast, trama episodi e anticipazioni

Netflix già da tempo ha dato nuove informazioni su “The Crown 5”, ovvero ufficializzando quinta stagione della nota serie televisiva, Lo farà dando anche un nuovo volto alla protagonista, ovvero la Regina Elisabetta, che non vedrà più l’interpretazione di Olivia Colman per la nuova stagione in programmazione. Il suo ruolo, a grande sorpresa per i fan, verrà preso da Imelda Staunton, ovvero la perfida Dolores Umbridge in Harry Potter.

Cosa sappiamo su The Crown 5?

È ufficiale da tempo ormai che la quinta stagione di The Crown non sarà l’ultima. Netflix ha svelato in anteprima il nome della nuova Regina Elisabetta, che rimpiazzerà Olivia Colman dopo la quarta stagione. Si tratta di Imelda Staunton. Sarà proprio l’ex volto di Harry Potter a indossare un’ultima volta la corona. Quel che però più interessa i fan, oltre a chi sarà nel resto del cast, sono le anticipazioni sulla trama, lo streaming e la data di uscita di The Crown stagione 5. Vediamo dunque tutto ciò che sappiamo almeno per il momento.

Secondo le poche anticipazioni che possiamo darvi finora, la stagione 5 di The Crown sarà imperniata sugli eventi più recenti della storia inglese. Se il primo ciclo di episodi ha raccontato gli anni della Seconda Guerra Mondiale, il secondo il periodo immediatamente successivo, il terzo gli anni Sessanta e il quarto è arrivato fino agli anni Ottanta, The Crown 5 si dividerà l’ultimo ventennio della storia della corona con la sesta stagione.

La storia che verrà trattata

C’è già grande curiosità intorno a ciò, specie perché tra gli eventi principali che verranno trattati, spunta la fine del matrimonio tra Carlo e Diana. Vedremo quindi come la famiglia reale ha reagito e metabolizzato l’avvenimento dalle mura del palazzo. Seguiremo Carlo alla riscoperta definitiva dell’amore per Camilla, e Diana pronta a rivendicare la propria libertà. Secondo la trama ufficiale:

“Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa.

Il Principe Carlo spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana, gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi”.

Il cast, tra nuovi attori e personaggi

Seguendo il principio dei cicli precedenti, il cast di The Crown stagione 5 si è dovuto nuovamente rinnovare. Altri attori vestiranno i panni degli stessi personaggi, ritratti in una fase più matura della loro vita. Abbiamo già avuto modo di segnalare il cambiamento più importante: Olivia Colman sarà infatti sostituita da Imelda Staunton. Quest’ultima, famosa per Harry Potter, Maleficent e in ultimo Downton Abbey, si calerà nel ruolo che prima di lei è stato di Olivia Colman e Claire Foy.

L’attrice, oggi sessantaquattrenne, ha dichiarato di sentirsi lusingata dell’opportunità di prendere parte allo show. Le prime voci su una sua partecipazione risalgono al novembre 2019, quando però Netflix provò a negare qualsiasi speculazione. La conferma dell’entrata di Imelda Staunton nel cast di The Crown 5 è invece arrivata alla fine di gennaio 2020. Nel luglio dello stesso anno, invece, è stato reso noto che la Principessa Margaret avrà il nuovo volto della sessantaquattrenne Lesley Manville, grande attrice di teatro e nota al pubblico per il ruolo della perfida Lydia Quigley in Harlots.

Alla metà di agosto, invece, è stato rivelato che il Principe Filippo sarà interpretato da Jonathan Pryce (Game of Thrones, The Two Popes). Pochi giorni dopo, si è venuto a sapere che Lady Diana sarà invece impersonata dall’attrice franco-australiana Elizabeth Debicki. Infine Dominic West (The Affair) è stato scelto come nuovo Principe Carlo. Nel maggio 2021 il cast principale di The Crown 5 si è completato con l’annuncio di Olivia Williams (The Father) nei panni della Camilla matura. Per il resto abbiamo:

Jonny Lee Miller (Elementary) è il primo ministro John Major;

Claudia Harrison (Murphy’s Law) è la Principessa Anna;

Bertie Carvel è Tony Blair;

James Murray è il Principe Andrea;

,Khalid Abdalla è Dodi Al Fayed;

Philippine Leroy-Beaulieu (Emily in Paris) è Monique Ritz;

Salim Daw e Amir El-Masry sono Mohamed Al-Fayed;

Timothee Sambor è William da bambino;

Teddy Hawley è Harry da bambino.

Quando uscirà su Netflix

La casa di produzione di The Crown aveva inizialmente spiegato a Deadline che la stagione 5 della serie Netflix non si sarebbe cominciata a girare prima di giugno 2021, il che avrebbe spostato l’uscita al 2022. Notizie più fresche hanno parlato però di un ulteriore slittamento dell’inizio dei lavori a luglio 2021. L’attesa era già in programma e non ha nulla a che vedere con la pandemia da Coronavirus. Piuttosto, è stata una scelta consapevole (sperimentata anche tra la seconda e terza stagione) dovuta al brusco passaggio dal cast più giovane a quello più maturo.

Chiarito ciò, il debutto è in programma ancora una volta per il mese di novembre, precisamente per il giorno 9. D’altronde la stagione 1 uscì nel dicembre del 2016, la stagione 2 nel novembre 2017, ma la stagione 3, la prima ad aver comportato un rinnovamento del cast, è approdata su Netflix a distanza di due anni, nel dicembre 2019.