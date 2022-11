Gears of War arriva su Netflix: presto film e serie animata in streaming

Gears of War sbarca su Netflix, diventerà un film live action e una serie animata dai toni adulti. Ad annunciarlo è stata proprio Netflix, che ha stretto un accordo di collaborazione con il team di sviluppo del franchise, The Coalition.

Gears of War arriva su Netflix: i dettagli

Ci sono grandi potenzialità per l’universo narrativo del videogame ma per ora non emergono dettagli sulla sceneggiatura. Gears of War fu uno dei più grandi successi di Xbox, ambientato in un pianeta dove umani colonizzatori affrontano alieni violenti. Per ora sappiamo che Netflix ha pianificato la realizzazione di un film in live action e una serie animata.

L’annuncio di Netflix: “Sarà un live action”

“Gears of War è stato pubblicato sedici anni fa oggi, e per celebrare questa ricorrenza Netflix ha stretto un accordo con The Coalition per trasformare la saga videoludica in un film live action che verrà poi seguito da una serie animata dai temi adulti, con il potenziale per altre storie a venire!”, si legge nel post Twitter di Netflix. Una grande notizia per i fan della saga.