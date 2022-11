Mercoledì, quando esce la serie tv su Netflix: data di uscita, cast attori, trailer e trama

Per tutti coloro che erano in attesa di conoscere la data di uscita del mystery “Mercoledì” con protagonista la piccola figlia della famiglia Addams nelle vesti di una studentessa della Nevermore Academy, l’attesa è terminata. Netflix ha reso noto che la nuova serie tv sarà disponibile a partire dal 23 novembre.

La trama

La serie ha aspetti investigativi e anche soprannaturali, Mercoledì Addams dovrà fare i conti con i suoi poteri paranormali e cercherà anche di impedire alcuni omicidi che coinvolgono persone della comunità diffondendo il terrore, ma anche di trovare risposte al mistero che riguarda i suoi genitori. Una trama intrigata e fitta di colpi di scena che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

Il cast

Membri della famiglia Addams saranno: Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia, Luis Guzmán in Gomez e Isaac Ordonez in Pugsley. A far parte del cast ci saranno inoltre: Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Riki Lindhome e Christina Ricci.