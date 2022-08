Mercoledì: su Netflix la serie TV di Tim Burton sulla Famiglia Addams

Cresce l’attesa per la nuova serie incentrata sulla famiglia tra le più iconiche della Tv, gli Addams, con la regia di Tim Burton. Si tratta dello spin off incentrato sulla figlia della coppia, Mercoledì. Sarà lei ad animare la trama di quello che si preannuncia un prodotto assolutamente da non perdere.

Di cosa parla la serie Netflix Wednesday

Il genere della serie, che ha il titolo proprio come il nome della ragazza, ossia Wednesday (cioè mercoledì per l’appunto, è “gialli e misteri“, classificata nella categoria serie tv crime. Per questo spin off Burton ha optato per tinte decisamente più noir, con alcuni intrecci investigativi – con la presenza chiaramente dell’aspetto del sovrannaturale, che riguarderanno l’adolescenza di Mercoledì Addams. Qualche altro “ingrediente”? Vi basti sapere che ci saranno una lunga sequela di omicidi da sventare e che getteranno nel caos la cittadina e un mistero relativo ai genitori che riaffiorerà da passato.

I teaser ufficiali

“Caos, mistero e omicidio. MERCOLEDÌ, la nuova contorta serie dalla mente di Tim Burton“. Con queste parole Netflix ha accompagnato l’uscita dei teaser di lancio di Wednesday. Non lo avete ancora visto? Niente panico, eccolo qui.

Quando esce la serie Mercoledì

Il colosso dell’intrattenimento in streaming e on demand ha annunciato l’uscita della serie nel prossimo autunno. Ancora un po’ di pazienza dunque e vedremo dove si è spinto il genio di Tim Burton in questa sua ultima avventura.