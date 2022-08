Netflix: 5 mini serie TV da non perdere ad agosto

Netfix non va in vacanza! Anche ad agosto infatti — per la gioia dei molti appassionati — la nota piattaforma streaming video è pronta a regalare delle belle sorprese. Si tratta di alcune, imperdibili miniserie tv che ci faranno compagnia nelle calde giornate di agosto.

Netflix: le serie tv da non perdere ad agosto

Se fa troppo caldo per uscire ma allo stesso tempo non vuoi guardare una serie tv eccessivamente lunga, le dritte che stiamo per darti potrebbero davvero fare al caso tuo. Infatti, per il mese di agosto sulla piattaforma streaming video Netflix sarà possibile gustarsi 5 imperdibili miniserie tv: si va dai thriller giudiziari a quelli psicologiche, passando per le legal. Il tutto visibile in appena un paio di giorni.

I titoli

Ma quali sono le miniserie assolutamente da non perdere il mese di agosto? Tra di esse c’è, sicuramente, Intimacy (Privacy) serie di produzione spagnola basata su una situazione drammatica e scomoda per certi versi che vede tra i suoi protagonisti anche Itziar Ituno, meglio noto come l’ispettore Raquel Murillo nella “Casa di Carta”.

Andando a vanti troviamo la miniserie Mentiras prodotta per la televisione spagnola e scritta da Curro Novallas. Protagonista della vicenda un’insegnante di letteratura di nome Laura che, ossessionata dal ricordo di una serata molto intima passata con Javier, non può fare a meno di interrogarsi su cosa sia effettivamente successo quella misteriosa notte tra di loro.

Miniserie a sfondo psicologico

Abbiamo poi Keep Breathing miniserie a sfondo psicologico sviluppata attraverso sei episodi e ben due livelli narrativi. Protagonista della storia è la bravissima Melissa Barrea, avvocatessa di una grande città americana che decide di staccare dalla routine lavorativa per risolvere i propri patimenti interiori derivati da rapporti difficili con i propri genitori.

Miniserie legal

Il codice da un miliardo di dollari, ecco un altro interessante titolo. Miniserie tv giudiziaria tedesca dove viene raccontata l’incredibile vicenda degli ideatori di Terra Vision e della loro battaglia per violazione di brevetto contro Google al fine di ottenere il riconoscimento della paternità del proprio brevetto in un’ingente causa legale.

Infine, ma non per importanza, c’è Safe. Miniserie ricca di suspense e mistero, si articola di 8 episodi, tutti della durata di meno di un’ora. Il nucleo della storia vede la scomparsa di due fidanzati adolescenti, circostanza che porta il padre di lei ad indagare sulla vita della figlia, con un’indagine ricca di pathos e colpi di scena.

Adesso che i titolo sono svelati, non ci resta che gustarli!