Blonde, in arrivo su Netflix il film su Marilyn Monroe: sarà vietato ai minori

Marilyn Monroe, uno dei punti di riferimento del cinema. E non solo. Ancora, dopo questo tutto questo tempo, lei, è uno dei ‘simboli’ più apprezzati dalle donne. La sua vita, la sua arte, il suo modo di vedere il mondo erano unici. Rappresentarla non è mai stato semplice. Neanche scrivere di lei lo è. Ma Andrew Dominik, regista di Blonde, il film di Marilyn, l’ha fatto. E il film non potrà essere visto dai minori perché “neanche io vorrei vedere la versione vietata ai minori della sua storia”.

Blonde, in arrivo su Netflix

Sarà il primo film Netflix vietato ai minori. Verrà presentato la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia, sperando che possa avere il successo che già hanno avuto i film Storia di un matrimonio e Roma. Blonde è stato girato nel 2019 con l’attrice protagonista cubana Ana de Armas. “Ho studiato centinaia di fotografie, di video, di registrazioni audio, ogni scena è ispirata a queste”.