Omicidio, sequestro di persona, estorsione e spaccio: disposta sorveglianza speciale per un 58enne

Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di dimora per anni tre, nei confronti di un cittadino italiano di anni 58 residente a Latina, già gravato da numero si precedenti penali, ed attualmente detenuto. È stato il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, a emanare il Decreto applicativo della misura di prevenzione a carico dell’uomo ccon precedenti per omicidio, sequestro di persona, estorsione, spaccio di sostanze stupefacenti, armi, reati per i quali ha in corso ancora una pena detentiva.

Al provvedimento si giungeva a seguito della proposta formulate dal Questore di Latina Michele Spina, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro il patrimonio, contro la persona, violazioni alla normativa sugli stupefacenti e violazioni alla normativa sulle armi, a cui il Tribunale di Roma, concordando con le richieste formulate dalla Questura, emanava appunto nei confronti del predetto, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di dimora per anni tre, con l’ingiunzione di non rincasare più tardi delle ore 21.00 e di non uscire di casa prima delle ore 7.00. La misura di prevenzione diverrà esecutiva all’atto della scarcerazione dell’uomo.