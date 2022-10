Roma, locale frequentato da pregiudicati vende alcolici fuori orario: chiusa pizzeria

Vendeva alcolici oltre l’orario consentito oltre a essere un locale dove solitamente si ritrovavano persone gravate da pregiudizi di polizia. Per questi motivi è stato emanato il provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S, con conseguente chiusura dell’attività per 5 giorni, emesso dal Questore di Roma. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere a notificare al gestore di un negozio di kebab-pizzeria dello stesso quartiere il provvedimento di sospensione della licenza arrivato al termine di un’approfondita istruttoria svolta della Divisione Polizia Amministrativa.

Vendita di superalcolici fuori orario

Il provvedimento trae origine da alcuni episodi avvenuti nel 2022, che hanno portato a successivi e tempestivi accertamenti inerenti la vendita di superalcolici oltre l’orario consentito, oltre che dalla circostanza che nei mesi precedenti, e più precisamente a luglio e settembre, gli investigatori avevano identificato, presso l’attività commerciale, alcune persone gravate da pregiudizi di polizia. Poiché l’esercizio pubblico costituisce un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, è stata ritenuta necessaria l’adozione di tale provvedimento. Dopo la notifica, gli agenti del commissariato Trastevere hanno affisso sulla serranda dell’esercizio commerciale il prescritto cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.