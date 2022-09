Skam Italia 5, ecco dove è stato girato: i luoghi di Roma nella serie Netflix

Skam Italia 5 arriva su Netflix dal 1 settembre 2022 e sarà incentrata sul personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame. La trama della serie ruoterà sempre intorno ai problemi degli adolescenti ma questa volta si concentrerà sull’ipoplasia peniena e sarà ambientata a Roma.

Trastevere

Prodotto da Cross Productions, il quinto capitolo della serie continua il racconto delle storie dei personaggi per le vie di Roma, che faranno da sfondo a tutte le vicende. Molte scene sono state girate nella zona di Trastevere dove si trova la scuola dei protagonisti, il Liceo Scientifico J.F. Kennedy in via Nicola Fabrizi, e il Baretto.

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Gli amici di Elia sono tutti all’Università, mentre lui è stato bocciato all’esame di maturità e dovrà ripetere l’anno scolastico. Alcune scene della quinta stagione di Skam Italia sono dunque girate nell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Precisamente negli interni della facoltà di Giurisprudenza.

La Scala dell’Arce Capitolina

Uno dei personaggi della serie Skam Italia, Eva, interpretata da Ludovica Martino, ha affermato più volte di avere un luogo preferito che è rappresentato dalla Scala dell’Arce Capitolina nel Rione Campitelli. Ecco perché rivedremo questo posto nella nuova serie.

Garbatella e le Terme di Caracalla

I murale della Garbatella fanno da sfondo alla serie in numerosi episodi. Anche la casa di Giovanni si trova proprio nel quartiere Garbatella. Ci sono anche alcune scene girate a una fermata dell’ autobus che si trova nei pressi proprio delle Terme di Caracalla.