Netflix: famosissima serie in arrivo a Frosinone

Frosinone. La famosa ed irriverente docu-serie Netflix sul cibo ritorna a vele spiegate, con una tappa importantissima in quel di Frosinone. Parliamo di Chef’s Table, la prima serie di documentari che portano gli spettatori nelle vite e nelle cucine di alcuni degli chef di maggior successo, quelli più rinomati al mondo per intenderci.

La docu-serie di cucina sbarca a Frosinone

Ognuno degli episodi si concentra sulla vita, la personalità, lo stile e il successo di uno Chef in particolare. Se ne analizzano le vite, i segreti e i modi di lavorare nelle loro amate cucine. Scendendo nel dettaglio, questa nuova stagione, la settima ad essere precisi, avrà come tema principale la preparazione della pizza.

Leggi anche: Frosinone, aumentano i servizi degli assistenti sociali verso le persone più fragili

Gli antecedenti

E indovinate un po’? La nuova stagione sbarca anche a Frosinone, grazie alla personalità di Roberta Pezzella. Di certo non si tratta del primo successo mediatico per lei che, in passato, ha già ricevuto svariati premi dal Gambero Rosso, ospitando già le telecamere di Netflix nel suo ‘Pezz de pane’, in compagnia del suo amico e maestro Gabriele Bonci, rappresentante italiano insieme a Franco Pepe.

Le riprese e l’inizio della serie

Ora, le telecamere della famosa società di streaming sono nuovamente giunte presso di lei, a Frosinone, per effettuare diverse riprese in vista delle puntate in programma. Il capoluogo, grazie ai suoi rappresentanti, si conferma ancora una volta una località apprezzata da tutti per il settore culinario. Infine, ricordiamo, per chi non volesse perdere la puntata, che la docu-serie sarà disponibile su Netlflix a partire dal 7 settembre.