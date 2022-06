A Fiumicino uno dei migliori gelati d’Italia: Lenci conquista due Coni del Gambero Rosso

I golosi di Roma e provincia hanno un punto fermo per quanto riguarda il gelato: Lenci in Darsena di Vincenzo Lenci, a Fiumicino. Lo storico Bar per il terzo anno consecutivo si aggiudica 2 Coni del Gambero Rosso, uno dei più ambiti riconoscimenti italiani del settore.

Per la terza volta Lenci figura nella Guida delle migliori gelaterie d’Italia, ottenendo un punteggio di tutto rispetto grazie alla qualità dei prodotti utilizzati e alla bontà di quanto realizzato.

Lenci in Darsena nella Guida delle migliori gelaterie

Il riconoscimento è stato mostrato con orgoglio dallo stesso Vincenzo Lenci, titolare del locale di viale Traiano 133. La gelateria ha ottenuto un punteggio di 2 Coni su un massimo di tre. “Voglio complimentarmi con Vincenzo Lenci dello storico ‘Bar della Darsena’ per aver ricevuto, terzo anno consecutivo, i 2 coni Gambero Rosso per la qualità del suo gelato. Questi riconoscimenti fanno bene non solo a Vincenzo, che li merita per il grande lavoro di ricerca da lui svolto. Ma anche a tutta Fiumicino che si conferma ricchissima di eccellenze e personalità capaci grazie alle loro immense doti di primeggiare in Italia. Fiera di Vincenzo e di tutti coloro che quotidianamente danno lustro a questo straordinario territorio”, ha dichiarato la consigliera regionale Michela Califano.