Notte Bianca a Fiumicino sabato 25 giugno 2022: gli eventi e il programma completo

Dopo anni di pandemia e restrizioni, finalmente a Fiumicino il prossimo 25 giugno torna la notte bianca, con oltre 100 eventi, un calendario ricchissimo all’insegna dei colori della pace. Questa mattina, infatti, è stato presentato il programma alla presenza del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore allo Sport e ai Trasporti Paolo Calicchio e dell’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli. Tra musica, cultura, sport, cinema, gastronomia, arte, danza, mercatini, giochi, spettacoli e teatro, il conto alla rovescia si può attivare.

Quando ci saranno le prossime notti bianche a Fiumicino (e non solo)

“Dopo due anni di interruzione – spiega il sindaco Montino – riprendiamo con la Notte Bianca e torniamo con tre appuntamenti da non perdere: il 25 giugno a Fiumicino, il 9 luglio a Fregene, il 6 agosto a Passoscuro. In passato a Fiumicino abbiamo avuto circa 50 mila presenze, poi a causa del covid ci siamo dovuti fermare. Adesso riprendiamo le iniziative di carattere turistico, culturale, aggregativo per ritornare alla normalità, a quelle abitudini anche di massa che ci hanno caratterizzato in tutti questi anni. Torniamo, dunque, a essere un territorio accogliente e festoso. Le Notti Bianche di quest’anno si caratterizzeranno nel segno della pace, anche attraverso i colori arcobaleno della bandiera della pace. Ogni zona sarà caratterizzata da un colore (viola, blu, azzurro, verde, giallo, arancione e rosso) ed anche sul sito www.nottebiancafiumicino.it il programma dettagliato seguirà questa suddivisione”.

Qual è il calendario? Visite guidate, concerti

“A tutte le attività commerciali, che proporranno anche loro iniziative dinanzi ai locali, ristoranti, locali, e ai residenti – aggiunge il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – sarà chiesto di “esporre” il colore assegnato nella propria zona, a ricomporre visivamente ed idealmente il simbolo della Pace. Per la Notte Bianca di Fiumicino gli uffici comunali rimarranno aperti per effettuare le carte di identità elettroniche e gli altri servizi anagrafici e in darsena saranno esposti su pannelli i progetti che il Comune sta mettendo in campo. Inoltre, per la prima volta la mattina alle 10 Adr aprirà al pubblico la nuova Area d’imbarco A, con una visita guidata su prenotazione e a seguire un concerto della banda della Guardia di Finanza””.

Le attività da non perdere sul lungomare

“Torna il lungomare dedicato a tutti gli sport, dall’inizio fino all’incrocio con via Ugo Botti – illustra l’assessore Calicchio – con un totale di circa 30 specialità sportive. Per la prima volta avremo il patrocinio del Coni regionale e della Federazione Italiana Vela. Per quanto riguarda i trasporti sono previste tre navette completamente gratuite: dal parcheggio di via di Foce Micina angolo via Berlinguer, dove sarà aperto il nuovo maxi parcheggio da 600 posti auto, in direzione Torre Clementina; da Villa Guglielmi in direzione passerella pedonale sul Tevere; da piazzale Borsellino in direzione Lungomare della Salute-incrocio via Licio Visintini. Infine ci sarà un trenino che attraverserà il Lungomare, offerto dal Centro commerciale Da Vinci”.

“La Notte Bianca – conclude l’assessora Antonelli – è anche un’occasione di ripresa economica per le nostre attività commerciali e di ristorazione. Abbiamo avuto tantissime richieste da parte degli stessi commercianti, che si sono messi a disposizione per incrementare il programma con eventi di ogni tipo davanti alle loro attività. Li ringraziamo per questo, come ringraziamo tutte le associazioni, le proloco e tutti gli altri soggetti che contribuiranno alla riuscita dell’evento”.

Cosa fare sabato 25 giugno a Fiumicino

E ancora, ecco gli altri eventi da segnalare tra via Torre Clementina, Piazza Grassi, via del Serbatoio, Darsena, Via Giorgio Giorgis:

dalle 20 ci saranno poi i concerti itineranti delle bande musicali delle Pro Loco di Fiumicino ed Ostia, performance e musica dal vivo, balli popolari e latino americani, teatro e letture dedicate ad Alda Merini, poesia,

dj set in strada ed anche in pullman, festa in piazza con i commercianti di via del Serbatoio,

la mostra “100 anni dalla nascita di Pasolini”,

uno spazio libri di autori del territorio, artigianato, street food di pesce con la Pro Loco, stand di prodotti tipici e gastronomia locali, giochi per bambini ed un trenino elettrico.

In darsena una mostra sulla battaglia dei lavoratori di Alitalia e la proiezione del docufilm “Noi siamo Alitalia – Storia di un Paese che non sa più volare” – mostra su Alitalia, patrocinato dallo stesso Comune aeroportuale.

Il Lungomare della Salute sarà tutto per lo sport, con decine di discipline, arene sportive in spiaggia, ed ospiterà 30 Ferrari per il Tour Rosso. Ci saranno 10 torri faro, in campo decine di volontari per il presidio delle aree di accesso e degli eventi, e tre punti di soccorso (Lungomare della salute – altezza via delle Meduse; viale di Traiano – altezza passerella; via degli Orti angolo via delle Ombrine); due le autocisterne con acqua potabile e tre navette gratuite ogni 15 minuti dai parcheggi d’interscambio agli eventi della Notte Bianca.

Il calendario completo e dettagliato, gli orari degli eventi le mappe e gli eventi aggiornati sul sito: www.nottebiancafiumicino.it