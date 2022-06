Notte Bianca all’Eur: programma e le zone interessate. Francesco Totti testimonial d’eccezione

Con l’inizio dell’estate, e la ripresa dopo due anni di pandemia, ritorna la Notte Bianca all’Eur. Il quartiere ospiterà numerosissimi eventi diventando un teatro a cielo aperto. Testimonial d’eccezione dell’evento sarà il “capitano” Francesco Totti.

Notte Bianca all’Eur: le zone interessate

La Notte Bianca #9incammino si svolgerà nel quadrante di viale Europa, scalinata Santi Pietro e Paolo, viale Beethoven, viale Tupini e viale America, dalla mattina a notte inoltrata. Saranno interessate tutte le attività della zona, le quali saranno aperte fino a tarda notte.

Il programma

“Sarà anche l’occasione per far conoscere ancora di più il nostro territorio e le nostre eccellenze gli esercizi commerciali rimarranno aperti sino a notte fonda e andranno in scena spettacoli gratuiti di musica, ballo, teatro, moda, arte e visual art mentre, per i più piccini, verranno posizionati due castelli gonfiabili e offerto zucchero filato”. Queste le parole di Augusto Gregori, vice presidente del municipio Roma IX Eur.

Riportata di seguito la locandina dell’evento:

Alcune attrazioni sono ancora in via di definizione, spiega Gregori, ma moltissime altre sono pronte per dare il loro contributo in maniera gratuita.

“Voglio ringraziare per la loro fattiva adesione, tra i tanti, la prestigiosa Maison Fendi, Eur spa, la Mcarthurglen – Outlet Castel Romano – la Exelentia srl leader della Smart mobility che metterà a disposizione navette turistiche elettriche ad impatto e costo zero per facilitare gli spostamenti dei visitatori, la a.S.Roma, la Cna, la Confcommercio, l’associazione Ripartiamo dall’Eur, Euretica e tutti i membri del tavolo permanente per il turismo. E grazie alla banda della polizia locale del IX gruppo Eur, che alle 20 ci farà un saluto insieme alle istituzioni capitoline e municipali”

Francesco Totti testimonial d’eccezione

Un importante evento come questo non poteva avere un testimonial altrettanto importante. Sarà infatti Francesco Totti, l’ex capitano della Roma ad essere padrino della Notte Bianca #9incammino.

“Non mancate” invita Francesco Totti in un video dedicato alla manifestazione.

